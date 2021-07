Eternel féminin : le secteur aérien toujours en quête de femmes

A l’occasion de cette remise des prix, il était donc important pour les acteurs de l’aérien de communiquer.



Mais aussi de faire connaitre et valoriser cette expérience unique pour ces jeunes filles qui ont eu l’opportunité d’appréhender les activités d’une entreprise aéronautique de leur région, sous la conduite bienveillante de marraines professionnelles, partageant leur quotidien et leurs parcours.



Les élèves ont ensuite passé un « grand oral » où elles ont partagé cette expérience et présenté devant un jury leur travail.



L’objectif du concours cette année était de réaliser une vidéo pour restituer les échanges avec les marraines et réaliser une affiche de promotion d’une entreprise ou association fictive qui œuvre en faveur de la féminisation des métiers de l’aéronautique.



Sur le podium (voir classement en fin d’article) plusieurs représentants de deux poids lourds du transport aérien : Airbus et Air France et qui partagent l’idée qu’il faut encore faire des efforts pour attirer les talents féminins dans l’aérien.



"19% de femmes au sein du Groupe Airbus, ce n’est pas assez", nous confiait Yves Olivier Lenormand, délégué régional d’Airbus à Saint Nazaire.



Valérie Molénat, directrice Emploi, Formation et Diversité d’Air France, premier employeur privé d’Ile-de-France est engagée avec son groupe depuis des années sur cette thématique. " On veut promouvoir la mixité et accueillir des femmes dans tous nos métiers. Cela commence par l’information, la discussion dans le collège, pour donner l’envie aux jeunes femmes de rentrer dans des cursus plus techniques ."



Et quant à savoir si, à ce sujet, il faudrait en passer par la loi, la formule est limpide : " Quand on légifère, les entreprises trouvent des femmes et quand on ne légifère pas, les entreprises trouvent des excuses."