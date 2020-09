Etihad Airways intègre une assurance Covid à tous ses billets

Tous les billets Etihad, quelle que soit la date de réservation, pour voyager entre aujourd’hui et le 31 décembre 2020 comprendront une assurance COVID-19 mise en place en partenariat avec AXA.



Les clients avec des réservations existantes sont automatiquement inscrits au programme. L'assurance est valable dans le monde entier pour 31 jours à compter du premier jour de voyage.



Duncan Bureau, vice-président principal des ventes et de la distribution chez Etihad Airways, a déclaré : « Cette couverture supplémentaire boostera non seulement la confiance nécessaire pour voyager, mais aussi rassurera nos clients que nous faisons tout ce que nous pouvons pour les garder en sécurité et protégés. Alors que de plus en plus de pays commencent à ouvrir leurs frontières, nous facilitons au maximum à nos clients la planification de leur prochain voyage, sans tracas. »