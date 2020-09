Etude UNOSEL : 48% des enseignants envisagent un voyage scolaire cette année

En revanche la temporalité de l’organisation semble décalée. Si d’ordinaire le processus de réservation de voyages se déroule entre juin et octobre, cette année, celui-ci interviendra vraisemblablement sur la fin de l’automne, sous réserve que la situation sanitaire ne se dégrade pas indique l'UNOSEL dans un communiqué de presse.



A noter, qu’une partie conséquente des voyages envisagés, 39%, concerne en fait le report de voyages programmés initialement entre mars et juin 2020 et ayant dû être annulés.



Ces voyages restent cependant encore à l’état de projet et ne sont pas finalisés. Ainsi, 57 % des enseignants prévoyant un voyage cette année, n’ont pas encore fait voter le principe du voyage auprès de leur Conseil d’Administration et 58 % n’ont pas encore commencé des démarches auprès des organismes de voyages.



Les séjours prévus concernent massivement la période du printemps, qui représente 83% des projets de séjours.



Pour les enseignants ne souhaitant pas organiser de voyages cette année, les principales raisons évoquées sont : les risques sanitaires liés à la Covid-19 (93%), la décision de l’établissement de ne pas faire de voyage cette année (52%) et la difficulté accrue à convaincre les parents (44%).