Eure-et-Loir Tourisme Agence de Développement et de Réservations Touristiques

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Le spécialiste des voyages sur mesure pour groupes en Eure-et-Loir

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Mercredi 26 Août 2020

Dénomination :

Eure-et-Loir Tourisme



Date de création :

1986



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM028170001



Notre savoir-faire reconnu depuis plus de 30 ans permet de vous proposer des voyages et séjours riches de belles rencontres, de bons moments entre amis, de découvertes et de dégustations de bons produits.



Vous imaginez, nous organisons.

Notre équipe spécialisée vous aide à concevoir votre voyage sur mesure. Votre interlocuteur unique se charge de la totalité de l’organisation de votre voyage ou de votre séjour



Nous regorgeons de bonnes idées et parcourons toute l’année notre département pour en débusquer les pépites et les meilleures offres afin de vous proposer des circuits et séjours sur mesure.





En couple

En famille

Groupes

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Circuit

City-break

Hébergement

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Architecture

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Petit train

Randonnée

Spirituel





Une bulle de nature dans le Perche



Durée : 2 jours – 1 nuit

Nombre de personnes : 2

Validité : De juillet à septembre



Descriptif :

Grimper en haut d’un chêne centenaire et passer la nuit dans une cabane perchée…

Quelle vue, difficile de quitter la terrasse ! Eh, ne serait-ce pas une biche et son faon juste là au pied de l’arbre ?

Dans le Perche, la forêt se réveille, l’heure idéale pour câliner les arbres (atelier sylvothérapie en option).

Et profiter d’une belle journée sous le signe de la détente au Collège Royal Militaire et aux jardins du Domaine de l’Abbaye de Thiron-Gardais.

Et si on y posait la nappe de pique-nique ?

Tarif : 125 euros par personne (base 2 personnes)



→ En savoir plus



• Patrimoine en Majesté



Durée : 1 journée

Nombre de personnes : 20

Validité : Toute l’année



Descriptif :

Deux joyaux du patrimoine français, la cathédrale de Chartres et le château de Maintenon vous ouvrent leur portes.

Tarif : 46 euros par personne (base 20 personnes)



→ En savoir plus



• Bonneval, la petite Venise de la Beauce



Durée : 1 journée

Nombre de personnes : 20

Validité : De Juin à octobre



Descriptif :

Entre Chartres et Châteaudun, la Beauce étend sa plaine. Bonneval vient briser cette uniformité et vous offre son cadre verdoyant, se rues pittoresques et sa visite en barques sur les canaux formés par le Loir.

Tarif : 42 euros par personne (base 20 personnes)



→ En savoir plus



: 2 jours – 1 nuit: 2: De juillet à septembreGrimper en haut d’un chêne centenaire et passer la nuit dans une cabane perchée…Quelle vue, difficile de quitter la terrasse ! Eh, ne serait-ce pas une biche et son faon juste là au pied de l’arbre ?Dans le Perche, la forêt se réveille, l’heure idéale pour câliner les arbres (atelier sylvothérapie en option).Et profiter d’une belle journée sous le signe de la détente au Collège Royal Militaire et aux jardins du Domaine de l’Abbaye de Thiron-Gardais.Et si on y posait la nappe de pique-nique ?: 125 euros par personne (base 2 personnes): 1 journée: 20: Toute l’annéeDeux joyaux du patrimoine français, la cathédrale de Chartres et le château de Maintenon vous ouvrent leur portes.: 46 euros par personne (base 20 personnes): 1 journée: 20: De Juin à octobreEntre Chartres et Châteaudun, la Beauce étend sa plaine. Bonneval vient briser cette uniformité et vous offre son cadre verdoyant, se rues pittoresques et sa visite en barques sur les canaux formés par le Loir.: 42 euros par personne (base 20 personnes)



Horaires : De 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Maxime DARRAS

Attaché Commercial

maxime.darras@tourisme28.com

Tel : +33 (0)2 37 84 01 02

Mobile : +33 (0)6 72 01 58 57



Adresse postale : 05 bis avenue Marcel Proust 28000 Chartres



De 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30Du lundi au vendrediFrançais - AnglaisMaxime DARRASAttaché CommercialTel : +33 (0)2 37 84 01 02Mobile : +33 (0)6 72 01 58 5705 bis avenue Marcel Proust 28000 Chartres

Lu 261 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Caves Duhard Destination Blois Chambord-Val de Loire