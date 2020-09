Europe : Ryanair réduit encore la voilure de 20% en octobre 2020 et peste contre l'Irlande

Ryanair s'attend maintenant à ce que sa capacité d'octobre passe de 50 % à environ 40 % de ses niveaux d'octobre 2019.



Pendant ce temps, la base de Düsseldorf en Allemagne de l'ouest a été fermé, précipitant 200 personnes au chômage et le rapatriement de ses 7 avions.



" Bien qu'il soit encore trop tôt pour prendre des décisions définitives sur notre programme d'hiver (de novembre à mars), si les tendances actuelles et la mauvaise gestion par les gouvernements de l'UE du retour du transport aérien et de l'activité économique normale se poursuivent, alors des réductions de capacité similaires pourraient être nécessaires pendant toute la période hivernale.



Nous demandons au ministre irlandais des transports, Eamon Ryan, d'expliquer pourquoi, plus de deux mois plus tard, il n'a toujours pas mis en œuvre les 14 recommandations du groupe de travail gouvernemental sur l'aviation qui ont été soumises au gouvernement le 7 juillet dernier.



Il devrait également expliquer pourquoi le National Public Health Emergency Team (NPHET) a maintenu l'Irlande enfermée comme la Corée du Nord depuis le 1er juillet, alors qu’au même moment, l'Italie et l'Allemagne ont supprimé toutes les restrictions de voyage intracommunautaire et ont enregistré des taux de cas Covid inférieurs de moitié à ceux que le NPHET a observé en Irlande.



Les voyages aériens intra-UE ne sont pas le problème et ces interdictions de voyage défectueuses ne sont pas une solution, " a déclaré un porte parole de Ryanair.