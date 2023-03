Appli mobile TourMaG



Eurostar Group : les voyageurs d'affaires "très sensibles à leur empreinte carbone" L’interview de François Le Doze, Directeur commercial d'Eurostar Group.

Après avoir connu une reprise importante du voyage d'affaires en 2022, boostée par les considérations RSE des entreprises, Eurostar Group, qui regroupe désormais les marques Eurostar et Thalys vise 30 millions de passagers par an dans les dix prochaines années. Pour atteindre cet objectif, Eurostar Group souhaite s’appuyer sur la demande pour les voyages durables, notamment sur le segment affaires. Au premier semestre 2023, il atteignait 70 % des niveaux de 2019.

Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 9 Mars 2023

TourMaG.com - Que représente l'activité affaires pour Eurostar et Thalys ?



François Le Doze : La clientèle affaire représente une part très importante de l'activité d'Eurostar Group et nous apportons une attention toute particulière à cette clientèle.



La notion de durabilité étant désormais partie intégrante de beaucoup de politiques de voyages d'affaires, nous avons conscience d'avoir un rôle primordial à jouer dans ce contexte.



Malgré le Covid et le changement des habitudes de travail que la pandémie a entrainé, nous avons remarqué pour Eurostar une reprise des voyages d'affaires plus rapide et forte que ce nous avions prévu en 2022.



Nous avons ainsi consolidé et étoffé notre portefeuille d'entreprises et avons gagné de nouveaux clients qui sont très sensibles à leur empreinte carbone.



Fusion Eurostar/Thalys : un système de réservation unique à partir d'octobre 2023 TourMaG.com - Que proposez-vous aux clients corporate ?



François Le Doze : Avec ce rapprochement entre Eurostar et Thalys, nous permettons à nos voyageurs d'affaires encore plus de fluidité dans leurs déplacements, grâce à l'introduction d'un système de réservation unique à partir d'octobre 2023, ce qui facilitera la réservation de voyages directs et en correspondance.



Avec nos classes Business Premier pour Eurostar et Premium pour Thalys, nous permettons aux voyageurs d'affaires de travailler dans les meilleures conditions possibles, grâce à un environnement calme, plus confortable et plus spacieux, un accès à nos salons business, un large de choix de journaux et magazines internationaux, des repas servis à bord,...



Nous offrons également une grande flexibilité puisque l'échange et le remboursement sont possibles avant ou après la date de départ.



Thalys a créé Thalys Corporate Fares, une offre qui permet aux entreprises de toutes tailles de trouver une solution adaptée à leur budget voyage.



Eurostar a également créé une plateforme de réservation (accessible pour les entreprises de toute taille) dédiée aux voyageurs d'affaires, appelée Eurostar for business, un portail exclusivement pensé et créé pour les voyages d'affaires. Cette plateforme est un complément à l'accompagnement corporate que nous proposons. Il permet plus de fluidité lors des réservations, celles-ci étant toutes facilement accessibles en un seul endroit.



Nous offrons également aux entreprises qui voyagent très régulièrement un accompagnement personnalisé avec un gestionnaire de compte dédié, qui en plus de faciliter les réservations, est également en mesure de fournir aux entreprises des rapports trimestriels incluant leur empreinte carbone.



Nous organisons également des « voyages de familiarisation » afin que les employés puissent faire l'expérience de nos services.



"Faire de nos principales destinations comme Paris et Bruxelles, de véritables hubs" TourMaG.com - Concernant la libéralisation du rail, avez-vous prévu d'ouvrir de nouvelles lignes ? Quelles sont vos ambitions ?



François Le Doze : Avec la création d'Eurostar Group, notre principal objectif est de répondre à la demande pour les voyages durables - qui est en forte croissance en Europe - en développant le train à grande vitesse. Nous souhaitons ainsi atteindre 30 millions de passagers par an dans les dix prochaines années.



Nous savons qu'il y a toujours de l'intérêt pour de nouvelles destinations accessibles grâce au ferroviaire à grande vitesse. Dans l'immédiat, grâce à ce rapprochement entre Eurostar et Thalys, de nouvelles villes pourront être découvertes grâce à des trajets en correspondance. L'idée est de faire de nos principales destinations comme Paris et Bruxelles, de véritables hubs.



Par ailleurs, nous surveillerons la demande et la faisabilité de nouvelles liaisons directes.

"Cela fait longtemps que nous sommes prêts à voir arriver un nouvel opérateur sur l'une de nos lignes." TourMaG.com - Concernant l'ouverture à la concurrence, de nouveaux GDS du rail apparaissent. Êtes-vous référencés chez les nouveaux acteurs : Omio, Trainline, autre.. ? Quelles sont vos relations commerciales ?



François Le Doze : Eurostar se concentre sur la collaboration avec le distributeur final de notre produit et ne paie donc pas pour la distribution technique, celle-ci étant de la responsabilité de l'agence/du partenaire/de l'entreprise.



À cette fin, Eurostar dispose d'une gamme d'outils qui sont fournis pour donner le choix (et les avantages commerciaux) à l'agence. L'inventaire Eurostar peut être trouvé dans GDS Air, GDS Rail, par le biais de notre API, et par le biais d'un outil de réservation/vente hors ligne appelé Voyager.



Nous travaillons également en étroite collaboration avec des sociétés telles que Trainline et Omio et leur offrons une relation commerciale juste et équitable sur tous les canaux.



Thalys est vendu par tous les grands acteurs du voyage et notamment les OTA's comme celles citées ci-dessus.



TourMaG.com - Quel regard portez-vous sur les ambitions d'autres acteurs du rail, notamment sur la ligne Paris-Londres ?



François Le Doze : Cela fait longtemps que nous sommes prêts à voir arriver un nouvel opérateur sur l'une de nos lignes. Nous savons qu'il y a un fort appétit pour le train à grande vitesse, car c'est le moyen le plus écologique de relier le Royaume-Uni et l'Europe continentale.



Nous nous concentrons aujourd'hui sur ce que nous faisons, afin de continuer à fournir le niveau de service élevé que nos clients connaissent, ainsi que sur ce que nous pouvons offrir à nos clients avec cette nouvelle entité Eurostar Group.



