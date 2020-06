Examonde Voyages liquidée... 20 personnes licenciées !

"Je n'ai pas cessé de travailler. J'ai aidé les clients pour les aider à préparer leur dossier à l'APST. Jusqu'au bout, j'ai répondu aux emails... Nous avons d'ailleurs reçu de nombreux messages de soutien", témoigne l'animatrice du réseau.



Pour cette dernière, la liquidation est tombée au plus mauvais moment : "si nous avions été en difficulté avant ou après en septembre, nous aurions pu avoir des repreneurs. Mais là pendant le confinement..."



Reste que le fichier clients - 36 000 clients tourisme, 1 400 clients affaires et 500 contacts groupes - attise les convoitises.



"Certains confrères m'ont contactée pour justement avoir des informations sur notre fichier clients. Mais il fait partie des actifs de l'entreprise. Il est à vendre. Je me suis moi-même positionnée. Je pourrais me lancer à domicile, mais il me faudrait un investisseur pour m'épauler" , ajoute Catherine Arvor.



Cette dernière croit encore à la profession : "bien sûr, les agences traditionnelles qui ne sauront pas s'adapter vont avoir des difficultés avec cette crise, mais je pense que l'activité va repartir.



Différemment, mais ça va repartir... Et surtout les agences vont devoir se former sur le produit France ! A l'image d'Asia qui rebondit avec une nouvelle offre !"



Examonde Voyages comptait un plateau affaires, un implant chez Dassault Aviation, trois agences de voyages et un service groupes.