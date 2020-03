jesuisagentdevoyages VII. Examonde Voyages : "Nous sommes des agences de proximité, cette crise le prouve une fois de plus"

Oui ! Tout ce que je souhaite c'est de pouvoir l'envoyer aux clients récalcitrants. Au moins, ce sera écrit noir sur blanc et ce sera plus convaincant.Et puis si cela peut aussi mettre un peu d'ordre dans les politiques commerciales de certains TO... Des TO proposent le report jusqu'au 31 décembre 2020, d'autres un an à partir de la date de départ, d'autres spécialistes de la Russie jusqu'au 30 novembre 2020...Nous avons de nombreux clients en vols secs, notamment sur l'Afrique du Nord.Comme nous l'expliquons aux clients, nous sommes mandataires donc nous leur conseillons de s’inscrire sur le site Ariane du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, de contacter sur place les ambassades ou consulats, et de voir avec les compagnies aériennes.Bilan de l’affaire : les clients nous rappellent car les consulats ou ambassades ne sont pas joignables et que les compagnies aériennes leur disent de voir directement avec leur agence de voyages.