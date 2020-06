Jean-Pierre Mas : "Pas d'agences qui ont fermé et pas de salariés qui ont perdu leur travail..."

L'ouverture des frontières européennes le 15 juin cela "va se concrétiser par un retour des clients que je qualifierais de marginal, très loin des niveaux de réservations de l'année dernière à la même époque".



Il regrette le "désordre qui règne dans l'ouverture des frontières (...) L'Europe est aux abonnés absents et chaque pays décide d'ouvrir".



Il se veut rassurant pour la Distribution, grâce aux aides de l'Etat : "n'y a pas d'agences qui ont fermé et il n'y a pas de salariés qui ont perdu leur travail", à cause de la crise sanitaire.