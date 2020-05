Exclusif - Délais de règlement : TUI Group propose (?) de régler ses fournisseurs à... 5 mois !

“Je comprends que ce n’est pas idéal, mais malheureusement je n’ai pas le pouvoir de changer les conditions car elles nous sont imposées par le gouvernement et si on ne suit pas les instructions, ils n’accorderont pas le prêt ce qui aura des implications assez importantes.”

Ah, quand même, une petite phrase de conclusion, faussement naïve, pour adoucir (?) la pilule :Sous entendu, si vous n’êtes pas d’accord, nous déposerons le bilan et vous n’aurez qu’à vous en prendre qu’à vous...Qu’une grande entreprise se permette de telles méthodes que l’on pourrait considérer comme étant, ni plus ni moins qu’une sorte de chantage, c’estC’est à se demander si TUI Group connaît les. Car, lorsque on a additionné le 4/4 teuton, et sans compter les aléas divers,A toutes fins utiles,voici la réglementation (LIRE) telle qu’elle s’applique en France et stipulée par laqui prévoit quand même quelques amendes (amères) pour les abus.A bon entendeur...