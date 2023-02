TUI : vers une augmentation de capital pour réduire la dette

Avec le WSF, nous avons convenu d'une trajectoire structurée pour les remboursements.



2023 est une année de transformation au cours de laquelle nous la mettrons en œuvre de manière cohérente. Il est toujours important pour nous de renforcer le bilan, c'est-à-dire que nous voulons réduire notre dette nette.



Nous remplacerons les aides d'État et rendrons TUI apte à une croissance rentable. C'est maintenant le bon moment pour prendre ces mesures

Tous les segments se redressent, des activités (avec Musement et 1,7 million de ventes en hausse de 64%), à la croisière en passant par l'hôtellerie ( taux d'occupation en hausse de 11 points pour atteindre 75 % et un tarif journalier moyen à +20 %) et sans oublier l'aérien (l'EBIT sous-jacent est à -193,9 millions d'euros contre -259,0 millions d'euros en 2022).L'objectif étant de rembourser le plus rapidement possible les dettes contractées durant la crise sanitaire. La somme a atteint jusqu'à 4 milliards d'euros." explique Mathias Kiep, directeur financier de TUI Group.L'accord fixe les modalités de remboursement d'une des aides pour un montant nominal de 420 millions d'euros et les obligations à bons de souscription souscrites par le WSF pour 59 millions d'euros.