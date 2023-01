TUI en passe de changer d'actionnaire ?

Ondero Limited, possédant 29,9% des parts de TUI Groupe, est la possession de... Marina Mordashova, la femme de l'oligarque,

Selon TUI, ce n'est pas sa femme, mais une nièce nommée Marina Mordashova.

Nous devrions être prudents avant de dire qu'un actionnaire chinois est mauvais, ou un actionnaire russe,

Une assemblée générale est prévue le 14 février 2023. Durant l'évènement une augmentation de capital doit être décidée pour valider le refinancement du remboursement de la dette.Et cette indépendance vis-à-vis de l'Etat, TUI entend aussi l'acquérir par rapport à son encombrant oligarque russe. Alexey Mordashov était avant la guerre en Ukraine, provoquée par la Russie, le principal actionnaire du géant allemand.Fin février, l'homme le plus riche de Russie et proche du Kremlin, possédait 34% des parts du géant allemand. Face aux sanctions européennes et alors que l'oligarque ne pouvait céder ses actions, Alexey Mordashov transférait ses parts vers deux sociétés, dont l'une basée dans un paradis fiscal.Alors que dans un premier temps, nous avions appris que l'entreprise "" ce ne serait finalement que sa nièce.L'augmentation de capital devrait permettre au groupe de se défaire un peu plus de de très encombrant actionnaire, en diluant ses parts à hauteur de 15 %.Pour Sebastian Ebel, l'intérêt d'investisseur chinois était possible, avant de préciser." a-t-il expliqué dans des propos repris par Zone Bourse.