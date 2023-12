TUI France annonce un résultat positif en 2023 !

"était sur la bonne voie pour apporter une contribution positive aux résultats de la Western Region et du Groupe TUI. Le voyagiste français a tenu sa promesse"

"TUI France est aujourd'hui en ordre de marche, avec une forte volonté de développement et de croissance. Pour cela, nous nous appuyons sur l'expérience et le professionnalisme de nos équipes, sur la notoriété et la qualité de nos concepts de clubs et de circuits, et sur notre capacité d'innovation".

"le développement de son portefeuille de Clubs avec de nouvelles destinations comme Hurghada, Izmir et Tenerife ; la redynamisation et le développement de la marque Nouvelles Frontières et l'extension de son offre avec sa gamme de produits TUI Sélection."

"développer son réseau d'agences mandataires, renforcer son approche omni-canal, développer son activité groupe et collectivités et mener des négociations équilibrées dans le cadre de partenariats gagnants/gagnants avec les grands réseaux de distribution".

a enregistré une amélioration significative de l'EBIT sous-jacent à 81 M€ après une perte l'année précédente (-32 M€).Dans ce contexte, TUI France . Dans un communiqué la filiale française rappelle qu'elle avait annoncé en décembre 2022 qu'elle Christophe Fuss , Directeur Général de TUI France, a déclaré :Le voyagiste précise qu'il s'engage désormais dans une stratégie de développement avec plusieurs projets de transformation tels que pour son activité Tour operating :En ce qui concerne sa politique de distribution, TUI France se concentre sur plusieurs axes :