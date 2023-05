TUI : Le groupe s'attend à "un été fort"

Si la fin de l'hiver est dans le rouge, c'est surtout la saison estivale que tout le monde scrute et à ce niveau, tous les voyants sont au vert.



Les réservations pour l'été 2023 sont actuellement supérieures de +13 % à celles de l'année précédente, les prix moyens étant également plus élevés. Les volumes sont même proches de ceux de 2019, à hauteur de 96%.



Au cours des six dernières semaines, les réservations dépassent de 6 % le niveau de l'été précovid.



" La forte évolution des réservations et l'amélioration significative des chiffres trimestriels confirment nos attentes : l'été et l'exercice 2023 seront solides, avec un résultat d'exploitation en nette hausse.



Le groupe touristique s'attend à un été fort en 2023 et à une augmentation significative du résultat d'exploitation en glissement annuel pour l'ensemble de l'année, " analyse le PDG de TUI.



A ce jour, 8,3 millions de réservations ont été enregistrées pour la période estivale, soit 55% des stocks, c'est 2 points de plus qu'à la même période pour l'été 2022 et correspond globalement à l'été 2019.



L'inflation est elle bien réelle.



La hausse des prix est de 5 % par rapport à ceux de l'année dernière, ils sont de 26% supérieurs à ceux de l'été 2019.



A noter que TUI Musement, la distribution d'activité et excursions a presque doublé par rapport à 2022 (1,3 million d'expériences ont été vendues au 2e trimestre 2023, conte 0,7 en 2022).