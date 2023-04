Appli mobile TourMaG



Deauville, Le Havre, Nantes... une forte présence de TUI France en régions

TUI France continue de développer son offre au départ des régions afin de permettre aux voyageurs de partir en vacances au plus près de chez eux. Immersion en vidéo à Deauville, Le Havre, Nantes où le tour-opérateur propose une offre de vacances (Club Marmara, Club Lookéa, circuits Nouvelles Frontières) très variée. TUI s’est même arrêté au Havre lors d’un roadshow culinaire pour effectuer une formation sur le Canada à destination des agents de voyages.

Rédigé par TUI France le Dimanche 30 Avril 2023

17 Clubs Lookéa, Clubs Marmara et 4 circuits Nouvelles Frontières au départ de Deauville

Avec 17 Clubs Lookéa et Clubs Marmara, 4 circuits Nouvelles Frontières, au départ de Deauville, dans 7 destinations (Malaga, Héraklion, Kos, Olbia, Palma, Palerme, Rhodes) dont 5 accessibles via des vols directs (Olbia, Palerme, Palma, Héraklion, Rhodes) cet été, TUI France s’impose comme le tour-opérateur leader au départ de l’aéroport de Deauville-Normandie. Pour trois de ces destinations (Kos, Rhodes et Malaga), les avions sont même réservés aux clients de TUI France.



Le tour-opérateur et l’aéroport de Deauville entretiennent une relation historique depuis plus de 20 ans et les Normands apprécient les destinations proposées par TUI France (9 Clubs Marmara, 8 Clubs Lookéa, 4 circuits Nouvelles Frontières). Ainsi, cet été TUI France constate +30% de réservations au départ de Deauville et les chiffres ont même plus que doublé cet hiver pour s’évader vers Lanzarote.

L’offre TUI France au départ de Deauville cet hiver et cet été



9 Clubs Marmara

● Club Marmara Puebl

● Andaluz (Andalousie)

● Club Marmara Del Mar (Majorque)

● Club Marmara Zorbas beach (Kos)

● Club Marmara Doreta Beach (Rhodes)

● Club Marmara Réthymnon Maravel (Crète)

● Club Marmara Athina Palace (Crète)

● Club Marmara Cefalù (Sicile)

● Club Marmara Sicilia (Sicile)

● Club Marmara Cala Regina (Sicile)



8 Clubs Lookéa

● Club Lookéa Sun Palace (Kos)

● Club Lookéa Puente Real (Andalousie)

● Club Lookéa Torrequebrada (Andalousie)

● Club Lookéa Sol Marina Beach (Crète)

● Club Lookéa Bali Paradise (Crète)

● Club Lookéa Out of the Blue (Crète)

● Club Lookéa Sporting Sardinia (Sardaigne)

● Club Lookéa Selinunte Costanza (Sicile)



4 Circuits Nouvelles Frontières

● Circuit Nouvelles Frontières découverte andalouse

● Circuit Nouvelles Frontières Crète de l’Est à l’Ouest

● Circuit Nouvelles Frontières découverte de la Sicile

49 Clubs Lookéa et Clubs Marmara au départ de Nantes pour se rendre dans 23 destinations Avec 49 Clubs Lookéa et Clubs Marmara accessibles cet été au départ de Nantes pour se rendre dans 23 destinations (Grèce, Italie, Espagne, Portugal, Tunisie, Maroc, Bulgarie, Corse, Croatie, Monténégro), TUI France s’impose comme le tour-opérateur leader au départ de l’aéroport Nantes Atlantique.



Comme à Deauville, le tour-opérateur et l’aéroport de Nantes entretiennent une relation historique depuis plus de 20 ans et les voyageurs nantais apprécient les destinations soleil proposées par TUI France. Ainsi, cet été le tour-opérateur constate +51% de réservations au départ de Nantes et les chiffres ont également plus que doublé cet hiver.

Un roadshow culinaire à la rencontre des agents de voyages effectué dans 12 villes en France TUI propose non seulement une offre riche en régions à ses vacanciers et aussi aux agents de voyages. En mars et avril 2023, TUI France est parti « sur la route des saveurs » lors d’un grand roadshow, organisé dans 12 villes en France afin de rencontrer plus de 250 agents de voyages. Au programme, des ateliers de cuisine en toute convivialité et intimité avec 20 invités par date afin de découvrir l’offre été de TUI France tout en se régalant.



Plus de 250 agents de voyages du réseau tiers et mandataires ont ainsi eu le plaisir d’apprendre à cuisiner aux côtés de chefs tout en découvrant les délices de la production TUI France. Cette thématique culinaire est un joli clin d’œil aux Clubs Marma’Délices, aux tables coup de cœur des Clubs Lookéa récompensés pour la qualité de leur cuisine et à l’attention apportée à la découverte culinaire lors des circuits Nouvelles Frontières.

Le nouveau service Formation & Support des Ventes de TUI France, dirigé par Romain Rortais organise ces ateliers qui commencent par 30 minutes de présentation de la production TUI France puis 1h30 de cours de cuisine et de dégustation. Les thèmes des ateliers culinaires, en lien avec les destinations phares de TUI France, seront différents en fonction des villes : Espagne, Grèce, Italie, Canada, Etats-Unis.



Au Havre, en mars, TUI a rencontré une vingtaine d’agents de voyages pour une formation sur le Canada autour d’un repas qui a fait l’unanimité.

