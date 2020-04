Exclusif IATA : Prouvez-nous que votre client veut être remboursé...

"Il appartient in fine au passager, et non à l’agent ni à la compagnie aérienne ni à IATA, de déterminer la forme d’indemnisation à verser…"



Sur la demande de suspension par IATA du paiement des vols annulés ou de mise sous séquestre des sommes correspondantes, celle-ci botte en touche.



Cela n’est pas possible parce qu’elle est "partie tierce à la relation entre la compagnie aérienne et le passager. Dans ces conditions, au regard de l’article 1220 du code civil, IATA ne peut ni suspendre le paiement des vols annulés ni placer sous séquestre les sommes correspondantes. (...)



Bien entendu, elle agirait en ce sens s’il apparaissait qu’une compagnie était susceptible de mettre en danger le BSP.



Pour cela il faudrait lui apporter "des preuves suffisamment claires démontrant qu’une ou plusieurs compagnies aériennes BSP ont violé les règles du Programme et du Règlement n°261/2004 en raison de l’annulation de vols en cette période difficile liée à l’épidémie de Covid-19."



Alexandre de Juniac dit aussi en préambule ne pas avoir apprécié le "ton et l’article sur le site des EDV (...) d’un article intitulé "Ensemble faisons plier IATA", (qui) ne contribue pas à cet esprit de cohésion et de responsabilité qui doit animer, du point de vue de IATA, tous les acteurs en ces temps difficiles pour tout le monde, en particulier les passagers.



Contacté par nos soins à propos de cette réponse, Jean-Pierre Mas, nous a répondu laconiquement : "Nos conseils analysent les arguments de IATA".