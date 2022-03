Exotismes et Air Tahiti Nui vous donnent rendez-vous au salon Ditex 2022

Depuis bientôt 35 ans, Exotismes est l’un des voyagistes de référence dans le domaine du tourisme dans les îles lointaines. Chaque année, nous organisons sous les tropiques les vacances de plus de 100 000 personnes.



Les destinations proposées s’articulent autour de 3 axes :

• Les Caraïbes avec d’un côté la Martinique, Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy, et de l’autre la République Dominicaine et la Riviera Maya au Mexique.

• L’Océan Indien avec l’île Maurice, les Seychelles, l’île de la Réunion, les Maldives, le Sri Lanka. Porte d’entrée sur l’Océan Indien, Dubaï vient compléter cet axe avec une production récemment augmentée d’une vingtaine d’hôtels !

• Le Pacifique avec Tahiti & ses îles.



Nous proposons la plus large gamme de voyages : des adresses de charme aux plus luxueux établissements, des circuits, des croisières et des séjours combinés sur plusieurs îles.