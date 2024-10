Explora Journeys : le succès reste encore à construire

géants de mer

« sa premier tôle vient d’être coupée »

Des bateaux hybrides de cette taille, cela n’existe pas ! Ils fonctionneront au GNL et seront équipés d’une pile à combustible à hydrogène si bien qu’ils seront à zéro émission quand ils s’arrêteront dans un port. Ils feront mieux qu’un hôtel ! »

la croisière a un avenir radieux devant elle ».

C'est unqui a été défini pour lancer Explora Journeys puisqu’ont été commandés–surtout si on les compare aux «» qui naviguent actuellement, chantiers italiens Fincantieri à l’été 2023,. Long de 248 mètres, large de 33 mètres pour une hauteur de 56 mètres, il a été conçu conçu pour accueillir 900 passagers (450 suites) et 650 membres d'équipage.. Quant au quatrième bateau, Explora IV,, a annoncé Patrick Pourbaix. Ces deux derniers bateaux seront légèrement plus grands que les deux premiers.», a rappelé Patrick Pourbaix. «, s'est-il exclamé Et d’assurer : «