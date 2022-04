FRAM : "Nous recherchons un équilibre entre agences intégrées et Ambassades Fram"

TourMaG : Où en est le périmètre des Ambassades Fram et que représente ce réseau pour FRAM ?



Jean-Christophe Guillin : Le réseau Ambassades se compose aujourd’hui d’une centaine de points de vente. Dans la période avant Covid, en 2019 il représentait 15% du volume d’affaires des ventes offline.



TourMaG : Quelles sont vos ambitions en terme de développement du réseau ? Y a-t-il un profil particulier pour les points de ventes qui souhaiteraient devenir une Ambassade Fram ?



Jean-Christophe Guillin : Nous recherchons un équilibre dans le maillage du réseau d’agences FRAM au travers d’une couverture cohérente entre nos agences intégrées Fram et nos partenaires Ambassades.



Plus qu’une course au développement du nombre de points de vente, nous souhaitons avant tout et surtout collaborer avec des personnes passionnées, engagées et ayant la volonté de porter et développer la marque FRAM et ses engagements auprès de leurs clients.



Nous n’écartons aucune demande concernant le maillage du réseau Ambassades et nous les étudions toutes. En revanche nous sommes attentifs au développement sur les régions Centre, Bourgogne, Alsace, Lorraine et Franche Comté.



TourMaG : Quel est le statut de ces Ambassades, franchises, mandataires ? Et quels sont les principaux "devoirs" que les Ambassades doivent respecter ?



Jean-Christophe Guillin : Ni franchise, ni mandataire. Nous sommes dans une relation de collaboration commerciale formalisée au travers d’un contrat.



Le contrat prévoit entre autres la réalisation d’un volume d’affaires minimum et l’agence Ambassade se doit d’allouer une partie de sa vitrine à la visibilité de l’offre FRAM, et la pose d’un panonceau-enseigne « Ambassade FRAM ».



TourMaG : Est-ce que le contrat Ambassade pourrait évoluer après 2 ans de pandémie ?



Jean-Christophe Guillin : Rien n’est jamais figé, mais nous n’en sommes pas là. Notre contrat est bon et notre priorité est avant tout de gérer la reprise post Covid. Nous soutenons d’ailleurs nos partenaires Ambassades dans cette relance.



Nous souhaitons avant tout travailler en étroite collaboration avec nos Ambassadeurs pour qu’ensemble nous retrouvions les volumes d’affaires d’avant Covid. Nous sommes en bonne voie. Je suis dans l’écoute et le partage car pour y arriver, nous devons travailler de concert.