FTI : la garantie spéciale couvre les voyageurs dès la réservation

Les professionnels du tourisme font face à de plus en plus d'annulations, en raison des tests exigés avant le départ par les destinations.Avec le variant omicron, bien plus contagieux que la précédente mutation, et un taux d'incidence record, les voyages annulés à la dernière minute se multiplient.Pour rassurer à la fois les professionnels et les voyageurs, le Groupe FTI a décidé d'enrichir sa garantie spéciale Covid Premium. La triple protection voyage possède désormais une nouvelle couverture.En effet, le package Premium de FTI couvre le risque financier si le voyage ne peut pas avoir lieu en raison d'un test Covid positif ou d'un placement en quarantaine obligatoire.