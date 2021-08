FUTUROSCOPIE - Les écrivains voyageurs : le tourisme d’immersion d’Henry Miller

Mais attention, en 1940, alors que la guerre s’apprête à déchirer le monde, l’Américain est formel. Les gens qui l’intéressent et pimentent son voyage, ce sont les autochtones, et rien que les autochtones, les vrais Grecs en quelque sorte et surtout pas les étrangers, déjà des touristes, qui, comme lui, visitent le pays. D’emblée, dès les premières pages de ce livre bouleversant de beauté et de révolte, il fait donc part de sa réticence extrême à converser avec ses compatriotes et tout autre anglophone.



Les quelques Américains qui visitent la Grèce à cette époque et leurs mauvaises manières, leur discours convenu et leur sottise, le hérissent d’autant plus que ces gens sans cesse en mouvement, sont toujours sur le départ ou sur le retour d’une visite quelconque.



En bons touristes, les Britanniques ne sont guère mieux. Tout les littérateurs du XIXe siècle se sont plaint d’eux. Le XXe renchérit. Ces touristes ne veulent rien rater de leur voyage. Pire ! Ils dissertent à la va vite avec une sotte arrogance, sur tout ! De quoi excéder l’écrivain que, même les Gréco-Américains rebutent. Vulgaires, ceux-ci le renvoient sans cesse à son « américanitude » qu’il cherche justement à faire oublier.



En fait, pour Miller, seuls comptent les natifs et, parmi eux, son incomparable ami Katzambalis en compagnie duquel il saute de port en port, comme Jack Kerouac sautera de train en train… D’emblée d’ailleurs, Miller prévient : « Je ne me suis pas fait d’amis anglais en Grèce. Les amis que je me suis faits étaient grecs ; je suis fier d’eux et je m’honore de ce qu’ils me tiennent pour leur ami. J’espère que les rares Anglais que j’ai connus en Grèce, se rendront compte en lisant ces lignes de ce que je pense de leur attitude. J’espère qu’ils me considéreront comme un ennemi de leur race » !



Violent, outrageusement sarcastique, Miller incarne donc dès l’avant-guerre, alors que les touristes se comptent par quelques milliers, le désir de se démarquer de ses semblables, notamment de ses compatriotes et de se ranger du côté des autochtones, les seuls individus fréquentables en voyage.



Amateur de local, tant sur le plan humain que culturel, l’écrivain fait de son périple en Grèce, consciemment ou non, un voyage et non pas une simple pratique touristique. Parmi tant d’autres, il démantèle intuitivement les codes du voyage et comprend qu’il faut se ranger du côté des locaux pour apprécier et optimiser son séjour. Ce qu’il fait tout aussi naturellement en Grèce qu’à Paris. Mais, moins aux USA où son ouvrage « Le cauchemar climatisé » paru en 1954 se fait l’écho d’une autre attitude touristique très contemporaine : le retour au pays natal, histoire de vérifier les sources d’un éventuel malentendu…



Henry Miller appartient donc encore et, à la fois, à la race des écrivains romantiques qui, tout au long du XIXe ont sillonné l’Europe en quête de ses richesses artistiques, tout en annonçant déjà l’arrivée d’une nouvelle génération d’aventuriers qui, pour leur part, prendront plus souvent la route et se griseront dans des paradis artificiels…





Sources : Le colosse de Maroussi • Le cauchemar climatisé L’oeil qui voyage • Big Sur… éditions Folio