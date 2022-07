FUTUROSCOPIE - Les voyages invisibles du touriste 🔑

Une fois rentré, qu’est-ce que le voyageur va faire des images qu’il a accumulĂ©es dans sa mĂ©moire et son smartphone ?



Constituant le meilleur moyen de combattre l’effacement et la dissipation des souvenirs, il effectue un nouveau départ mental basé sur un récit, donc sur la restitution par des paroles et de plus en plus des images de ce qu’il a vu et fait.



Pièce maîtresse du dispositif de l’évasion, le récit constitue un exercice plus complexe qu’il n’y paraît compte tenu de la profusion d’outils dont le voyageur dispose dĂ©sormais : vidéo, images, sons...



En gros, on distingue cependant trois types de récits :



7. Le récit instantané : Parmi les attitudes les plus répandues, il y a celles consistant à raconter en détail à ses proches, ce que l’on a vu et ressenti. Dès le retour. Accompagnant leurs paroles d’images, les voyageurs parviennent souvent ainsi à justifier leur escapade aux yeux de leurs proches. Ils en profitent aussi pour la revivre en accéléré et renouer avec les sensations positives qu’ils ont éprouvées. Ce récit colle en général assez bien avec la réalité.



8. Le récit spectacle : Puis, la mémoire fait son Ɠuvre et certains en profitent pour modifier leur récit et l’adapter à la personnalité de leur auditoire et à l’ambiance du moment. Pour cela, ils ont préparé des images et un narratif de tonalités différentes donnant lieu à des commentaires et des questions de la part de l’auditoire. Sujets à des exagérations ou des oublis, ces voyages que l’on fait parfois longtemps après un retour constituent, avec photos et objets souvenirs, les rares traces de l’expérience vécue.



9. Le récit fantasmĂ© : Et enfin, il y a ces rĂ©cits fantasmĂ©s qui ne traduisent pas la rĂ©alitĂ© mais une partie de la rĂ©alitĂ© telle que l’on aurait voulu qu’elle soit. On rĂ©invente le voyage, on l’embellit, ou on l’enlaidit. Selon son humeur ou l’humeur gĂ©nĂ©rale. On en fait un produit Ă gĂ©omĂ©trie trĂšs variable qui en dit plus sur la personnalitĂ© du voyageur que sur son voyage