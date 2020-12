Fermeture des pistes : La Compagnie des Alpes estime à 100 millions d'euros le manque à gagner

" Avec beaucoup d’agilité, nous avons compensé au maximum les pertes de chiffre d’affaires par des mesures d’économies, mais aussi ajusté nos investissements et sécurisé nos financements.



A l’heure où l’incertitude plane encore sur les dates de réouvertures de nos sites, l’expérience acquise par nos équipes depuis le début de la crise nous rend pleinement confiants dans notre capacité à exploiter nos domaines skiables comme nos parcs de loisirs dans les conditions sanitaires les plus strictes et de continuer à attirer une clientèle dont l’appétence reste intacte, " a expliqué Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes.



Nous apprenons aussi que la Compagnie des Alpes a sollicité un prêt garanti par l'Etat de 200 millions d'euros, puis confirmé des lignes de découvert avec ses partenaires bancaires à concurrence de 147 M€.



Et le pire est peut être à venir. Avec la fermeture des pistes de ski, durant les prochaines vacances, la Compagnie des Alpes estime à 100 millions d'euros le manque à gagner.



Ce scénario prévoit une réouverture courant janvier 2021.



A cette perte, il faudra ajouter celles des parcs.



Non seulement certains parcs ont dû fermer leurs portes avant même la fin de la période d’Halloween, mais surtout ils vont devoir rester fermés pendant les vacances scolaires de Noël. Au total, le manque à gagner sur l’ensemble de cette période devrait s’élever à environ 50 millions d'euros.



Avec de nouvelles réductions de ses charges d’exploitation, le Groupe serait en mesure de compenser à hauteur de 25 à 30% (hors aides gouvernementales) le manque à gagner au niveau de son chiffre d’affaires.



Des nouvelles qui permettent de bien débuter le prochain exercice (ironie).