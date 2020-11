Fin des Tarifs Réglementés de Vente d’Électricité (TRVE) : branchez-vous à une électricité vraiment verte, locale et citoyenne !

" Alors que la situation climatique est bien plus qu’inquiétante, les entreprises et les collectivités ont le pouvoir de se positionner, de contribuer à la lutte contre le changement climatique et d’accompagner les territoires dans la transition énergétique. C’est un pas en avant que la fin des TRVE nous donne la possibilité de faire ", indique Amandine Albizzati, PDG du fournisseur Enercoop.



Dans ce sens, Enercoop propose une énergie 100 % verte (hydraulique, solaire, éolienne, biomasse), sans nucléaire, produite par plus 300 producteurs d’énergie renouvelable à taille humaine répartis sur tout le territoire français. Ils sont choisis selon des critères exigeants, valorisant les plus vertueux et respectueux de l’environnement. Enercoop s’engage sur le long terme auprès de ces producteurs d’énergie et leur propose des tarifs justes et stables.



De plus, les 11 coopératives du réseau Enercoop soutiennent financièrement des projets de production renouvelable détenus par des citoyens pour une consommation locale, en circuit-court, sur leur territoire.



Comme pour le tourisme, une électricité respectueuse de l'environnement et de l’ensemble des acteurs de la filière est possible !