Flybus (Transdev) prévoit la suppression de 22 postes

22 postes seraient concernés sur 96. " La direction cible en particulier les salariés ayant le plus d'ancienneté" nous précise un représentant du personnel. " Nous avions demandé la mise en place de l'Activité partielle de longue durée (APLD) mais cela a été refusé. La direction préfère miser sur une stratégie de licenciement. C'est un PSE abusif ciblé" poursuit le syndicaliste.



La première réunion de négociations est programmée le 11 janvier 2020. Outre Visual et Flybus, d'autres filiales du groupe pourraient faire l'objet de restructuration, à l'instar d'Aéropass en charge des transferts aérogare - avion et qui travaille en exclusivité avec Air France.



De son côté la direction du Groupe Transdev précise qu'elle "sera bien évidemment très attentive, dans le respect du dialogue social mené au sein de la société Flybus, à ce que les collaborateurs qui seraient impactés se voient offrir, dans la mesure des possibilités, les recherches de reclassement les plus adaptées et les mesures sociales d’accompagnement permettant d’amoindrir au mieux les conséquences sociales de cette situation. "



Transdev a racheté Flybus, au groupe Avico en 2018.



Transdev, filiale de filiale de la Caisse des dépôts et consignations a réalisé en 2019 un résultat opérationnel courant de 145 millions d'euros et un bénéfice net de 45,7 millions d'euros.