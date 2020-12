Visual (Transdev) : 63 emplois sur la sellette... vers l'arrêt de l'activité ?

C'est ainsi qu'un Plan de sauvegarde de l'emploi est lancé et " mené au pas de charge " selon Jérôme Lafon. " La dernière réunion information consultation est prévue le 18 janvier date à laquelle le CSE doit rendre un avis... ce n'est pas possible " martèle le délégué UNSA.



Ce dernier déplore des conditions de départs " au ras des pâquerettes ". " Il n'y a pas de négociation. Et les deux experts nommés par le CSE : l'un en santé sécurité et un expert comptable ont été contestés en justice par la direction.



Nous ne sommes plus accompagnés et les réunions s'enchaînent toutes les semaines." ajoute le secrétaire du CSE qui souhaite que les moyens mis en œuvre soit en adéquation avec les moyens du groupe.



Transdev, filiale de filiale de la Caisse des dépôts et consignations a réalisé en 2019 un résultat opérationnel courant de 145 millions d'euros et un bénéfice net de 45,7 millions d'euros.



"Selon les années Visual qui est un filiale de Transdev est en déficit ou à l'équilibre mais cela s'explique aussi par les nombreuses redevances que nous versons à la maison mère sur les autocars ou les bâtiments...



Je suis très inquiet pour l'avenir des salariés qui ont pour certains, 20 voire 30 ans d'ancienneté. Sur 63 salariés 17 ont plus de 55 ans et 35 plus de 50 ans" ajoute le délégué syndical.



Le CSE pourrait saisir la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)... Contactée par nos soins, la direction n'a pas souhaité faire faire de commentaire.