France : les vacances de la Toussaint se sont "mieux déroulées que prévu" pour 54% des pros

Les fréquentations européennes sont, quant à elles, en progression de +66% entre Toussaint 2021 et 2020, mais restent en retrait de l’ordre de -31% au regard de l’année 2019.



Le bilan des vacances de la Toussaint est positif pour tous les types d’espace. On notera toutefois que le littoral et les destinations urbaines enregistrent les meilleures progressions.



92% des destinations urbaines annoncent une fréquentation en hausse par rapport à 2020, avec le constat de la reprise de l’activité affaires/MICE et de l’événementiel (culturel, sportif…)



Si le niveau de 2019 est atteint voire même dépassé en certains endroits concernant la clientèle française, un certain retard reste à combler concernant la clientèle européenne, même si des signes de reprise se font sentir, précise ADN Tourisme.



Le tourisme d’affaires/MICE reprend des couleurs (lié à la reprise des activités affaires/congrès…) ainsi que l’événementiel (culturel, sportif…), ce qui n’est pas sans conséquences sur les évolutions des fréquentations des espaces urbains.



Les destinations littorales sont 63% à déclarer que la période s’est « mieux déroulée que prévu » et 90% à déclarer une hausse de fréquentation sur la période au regard de 2020, voire 2019 pour certaines.



Cette progression est due tant de la part des clientèles françaises que de la part des clientèles européennes (les Allemands sont le plus souvent cités). Clientèles de proximité, résidents secondaires et familles ont pu profiter des activités proposées sous une météo le plus souvent clémente.



Une fréquentation également en hausse dans les destinations rurales avec un franc-succès pour le locatif et les activités de plein-air (randonnées)



82% des répondants situés en espace rural constatent des fréquentations en progression pour ces vacances de Toussaint 2021. Par ailleurs, 55% d’entre d’eux considèrent que la période s’est déroulée « mieux que prévu. »



Comme pour l’espace urbain, la clientèle française a été présente en nombre supérieur ou égal à 2019, alors que la clientèle européenne, bien qu’en progression, ne rattrape pas les niveaux d’avant crise. La recherche d’activités à pratiquer en famille, les randonnées et les hébergements chez l’habitant ont été les plus plébiscités sur cette période qui a bénéficié dans sa majorité d’une météo clémente.



70% des répondants situés en zone montagne constatent une progression de la fréquentation pour les vacances de Toussaint 2021, à la faveur des journées ensoleillées. Cette progression est à relativiser puisque les volumes de fréquentation sont moindres à cette période de l’année en montagne. Les professionnels de cet espace sont actuellement en pleine préparation de la prochaine ouverture de la saison hiver.