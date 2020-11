France : quelles sont les principales inquiétudes des voyageurs ?

Tous les patrons du tourisme aimeraient être dans la tête des clients actuels ou futurs, pour connaître leurs besoins.



Amadeus a décidé de sonder plus de 6 000 voyageurs en France, Allemagne, Inde, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis, pendant les 18 derniers mois.



L'objectif de cette étude étant de connaître les inquiétudes en matière de voyage et comment la technologie peut aider les professionnels.



En pleine pandémie mondiale, la principale inquiétude concerne : l'incertitude croissante et le manque d'information.



Ainsi, pour 42% des voyageurs français interrogés la peur d'être bloqué à destination constitue la principale inquiétude Puis vient la quarantaine (42%) et la peur d'une expérience de voyage dégradée en raison des différentes restrictions (34%).



Dans ces conditions 64% des sondés ne s'attendent pas à voyager dans les 12 prochains mois.