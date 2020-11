Franchise TourCom : Pourquoi ? Comment ? Où ? Richard Vainopoulos vous explique tout

TourMaG.com - Quelles sont les conditions pour pouvoir obtenir la franchise ?



Richard Vainopoulos : Il est nécessaire d'avoir un bilan correct, accepter un certain nombre de désidératas de l'entreprise, puis nous avons des engagements envers eux.



Ces derniers se situent au niveau marketing, financier, comptabilité et de la communication. En résumé, toutes les choses qui posent problèmes dans la vie d'un entrepreneur.



Nous leur garantissons de gagner leur vie et faire rentrer du chiffre d'affaires. Je suis optimiste pour le secteur. Le métier va évoluer, mais pas de façon brutale, il sera nécessaire d'être très souple.



TourMaG.com - Comment définir un bilan "correct" en 2020 ?



Richard Vainopoulos : L'agence de voyages doit avoir des fonds.



Tout le monde va perdre de l'argent avec cette crise et ne subir les conséquences, mais après une agence de voyages qui est structurellement déficitaire ça se voit dans les chiffres.



Nous jugerons plutôt sur le bilan de 2019, car nous savons que celui de cette année sera mauvais. Nous observerons la bonne gestion de l'entreprise.



Je dois préciser qu'il y a aura une rémunération pour TourCom, mais un pourcentage moins important qu'une vraie franchise, puis l'agent de voyages en contrepartie aura des incentives plus conséquentes.



Après tout est confidentiel, je ne peux pas vous en dire plus.



TourMaG.com - Vous n'avez pas peur que les franchises rentrent en concurrence avec votre réseau TourCom ?



Richard Vainopoulos : justement, nous avons travaillé sur cette question avec mes associés. Il n'y aura pas de concurrence entre les deux entités.



Nous l'avons conçu pour aller au-devant de l'agent de voyage qui a besoin d'être pris en main et aidé, ce qui n'est pas le cas des professionnels du réseau TourCom.



Il y aura donc des différences entre les deux, mais surtout des obligations pour les franchisés.



Autant une agence de voyages affiliée à TourCom est indépendante et fait le chiffre qu'elle veut aussi bien dans le réseau qu'avec les produits qu'elle souhaite.



Avec la franchise, le point de vente devra travailler seulement avec les produits référencés, RTK-TourCom décidera pour les agents.



Il y aura un système comptable unique, ce qui n'est pas le cas pour les adhérents. C'est un peu comme le "Havas franchise" et le Selectour.



Nous ne voulons pas qu'il y ait de malaise ou le sentiment d'être lésé. Il n'y aura pas de doublon.