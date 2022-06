Frank Oostdam (Pays-Bas) nouveau président de l'ECTAA

Frank Oostdam a déclaré : "Je suis très honoré d'être élu président de l'ECTAA. L'industrie du voyage et du tourisme en Europe est confrontée à de multiples défis. La pandémie de Covid-19 n'est pas terminée et la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée exercent une pression supplémentaire sur les agences de voyage.



Ma première priorité sera donc de travailler avec les dirigeants politiques et les partenaires du secteur afin de mettre en place le cadre adéquat pour que notre industrie puisse se remettre des deux dernières années et être en mesure de fonctionner.



Dans le même temps, je suis fermement convaincu que les agences de voyages doivent accorder à la durabilité un rôle de premier plan dans leur nouvelle stratégie commerciale. C'est pourquoi l'ECTAA aidera activement ses membres à apporter le soutien adéquat aux entreprises pour qu'elles agissent le plus rapidement possible."