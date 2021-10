Frédéric Lorin : "l'IFTM Top Resa sera le salon du redémarrage"

TourMaG.com - Vous avez dû revoir vos volumes d’exposition. A quoi ressemblera physiquement cette édition ?



Frédéric Lorin : Oui en effet , et c’est globalement le cas de tous les salons toutes industries confondues d’avoir une surface plus réduite que d’habitude. Le contraire eut été très surprenant car vous n’ignorez pas que certaines régions du monde connaissent encore de grandes difficultés. C’est notamment le cas de l’Asie et des Amériques qui sont traditionnellement des zones importantes du salon.



A l’inverse les destinations européennes et du bassin méditerranéen sont bel et bien présentes ainsi que les Caraïbes et la zone Destination France qui se porte bien. Il faut comprendre que le salon n’est que le miroir de ce qu’il se passe sur le marché. Par ailleurs, toute la partie du salon consacrée au Business Travel se porte bien avec plus d’exposants qu’en 2019.



TourMaG.com - La France justement est-elle le noyau dur sur lequel pourrait s’appuyer le salon à l’avenir ?



Frédéric Lorin : La France même si cette zone se porte cette année mieux que les autres années n’a pas vocation a devenir le noyau dur du salon. Ce serait très restrictif car IFTM doit toujours rester la vitrine exhaustive de l’industrie dans toutes ses composantes et ses évolutions.