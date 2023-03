Futuroscopie : A l'international, la littérature peut aussi faire recette 🔑

S’il est enfin une ville encore plus choyée que d’autres par les touristes, il s’agit bien de Vérone en Italie.



Pourquoi ? Tout simplement, parce que la pièce de Shakespeare Romeo et Juliette est l’une des tragédies les plus jouées au monde.



Au numéro 23 de la rue Cappello, des millions de visiteurs déambulent donc pour voir la maison et le balcon où Juliette vivait un amour impossible avec le beau Roméo de la famille ennemie.



Programmée par tous les guides et voyagistes, cette halte incontournable durant laquelle des milliers de mains se posent sur la statue de la belle Juliette située dans la cour de la maison que l’on peut aussi visiter et où l’on peut se faire photographier, confirme la force d’attraction de la littérature sur les flux touristiques.



Mais, toutes les villes ne peuvent en dire autant…



Très attaché à Venise, l’un des libertins les plus célèbres de la littérature - Casanova - fait pour sa part l’objet de circuits et ne manque pas d’être mentionné par les guides à travers les différents lieux où il a vécu ou été emprisonné.



Mais, Venise a tant d’autres ressources que Casanova reste un personnage élitiste dont l’œuvre est plus connue que lue. On lui préfère donc les pigeons de la Place Saint Marc et le Rialto et ses boutiques de pacotilles…



Pour conclure, la littérature dispose d’un potentiel d’attraction non négligeable.



Mais, entre parcs à thèmes à vocation mercantile et musées fidèles et respectueux de l’œuvre et de l’écrivain, il convient de trouver un juste milieu qui, quand il est emprunté par des animations de qualité (festivals, spectacles, conférences, expositions temporaires, promenades littéraires) peut générer des flux de visiteurs supplémentaires.



Sinon, la fréquentation du lieu restera confidentielle. Ce qui est dommage !