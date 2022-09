Futuroscopie : les pratiques alimentaires en évolution 🔑

Pour les autres pays, les données sont les suivantes. Mais ce sont des estimations :



- En Europe, et particuliĂšrement en Italie, on observe un doublement du nombre d’enfants végans dans les écoles et on évalue à 3% le nombre d’Italiens végans purs. L’Allemagne, l’Autriche, la Suisse sont considérés comme les pays les plus « veggy » (végétariens et véganes confondus) avec 8% à 10 % d’adeptes contre moins de 5% en Espagne. Au Royaume-Uni, on estime à 2 millions le volume des végans et végétariens.



- Aux USA, les végans sont moins de 4 % soit 8 millions tout de même de la population nationale.



- En Inde, pays végan par excellence, cette proportion atteint fort légitimement près d’un tiers de la population.



- Au Japon, ils sont 6 millions soit 4,7 % de la population



- Au Brésil : ils sont 15 millions soit 7,6%.



(Sources : Attegiamenti alimentari et nuove tendeze. R. Scramaglia. Lumi Edizioni. Italia).



* Selon le site Happycow.net qui recense les restaurants végétariens et végans dans le monde entier, les villes les plus véganes du monde sont : Berlin, Los Angeles,Varsovie, Taipei, NewYork, Singapour, Londres,Tel Aviv, Portland, San Francisco...



Sur ce site, on trouve aussi des dizaines d’adresses d’hébergements, des plus simples aux plus luxueux : En Europe, on compte 30 500 restaurants et boutiques végans En Asie : on en compte 12 000. En Amérique du nord : 32 000. En Australie et Océanie : 4 700 et Ă Paris : un millier !