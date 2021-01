GNC, GNI, SNRT, UMIH : bientôt tous sous la même bannière ?

Les 4 organisations patronales représentatives du secteur de l'hôtellerie, café et restauration (HCR) : le GNC, le GNI et le SNRTC et l’UMIH* annoncent "travailler sur un rapprochement en vue de la création d'une nouvelle et unique organisation patronale du secteur".



La crise sanitaire a notamment démontré que l’ensemble du secteur HCR avait "la capacité de s’exprimer d’une seule voix pour défendre ses intérêts devant les pouvoirs publics" , que "la diversité de la profession (chaines, indépendants, hôteliers, restaurateurs, traiteurs organisateurs de réceptions, établissements de nuit) constituait une force" et que l’union de tous les acteurs, quelle que soit leur structure, "apparaissait comme un gage de responsabilité et d’efficacité vis-à-vis des acteurs institutionnels comme des adhérents des organisations".



* GNC : Groupement National des Chaînes Hôtelières

GNI : Groupement National des Indépendants Hôtellerie & Restauration

UMIH : Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie

SNRTC : Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale