Game of Thrones Studio Tour : découvrez les premières images de la visite (photos)

A partir du 4 février 2022, il sera possible de visiter la toute nouvelle attraction "Game of Thrones Studio Tour".Cette dernière propose une visite permanente des studios de la série, situés dans les Linen Mill Studios à Banbridge en Irlande du Nord.Dans "Game of Thrones Studio Tour", le voyageur pourra découvrir les esquisses originales des scènes, les dessous ds effets spéciaux, des costumes originaux ou encore des scènes du film. Les billets sont d'ores et déjà disponibles à la vente et valables durant 24 mois.Même si l'hiver est déjà bien installé, Winter is coming...