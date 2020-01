Dossier Destination Irlande : partez à la découverte de l'île émeraude !

TourMaG.com vient de publier un dossier complet sur l’Irlande Ce pays à seulement 2h de Paris, très bien desservi, offre l'avantage d'être une destination touristique diversifiée à l'excellent rapport qualité-prix.L’île émeraude est aussi particulièrement attractive cette année puisqu’elle vibrera aux rythmes de Galway,La programmation culturelle et évènementielle s’annonce très riche.Mais les visiteurs avides de culture et de patrimoine auront de magnifiques découvertes à faire au-delà de Galway dans des villes passionnantes à visiter comme Dublin ou Belfast, sans oublier la multitude de sites historiques, châteaux mythiques et musées du pays.les visiteurs seront comblés car les Irlandais sont vraiment chaleureux avec les touristes. On dit souvent qu'on arrive en Irlande en tant que visiteur mais qu'on repart comme un ami. Et il vous suffira de quelques minutes dans un pub irlandais pour vous en rendre compte sur un air entraînant de musique traditionnelle irlandaiseLes amateurs de nature ne seront pas en reste grâce auxdu pays tels que la Chaussée des géants en Irlande du Nord ou encore la Wild Atlantic Way.les visiteurs seront gâtés grâce aux savoureuses spécialités locales. Et si on ajoute à cela une offre d'hébergement pour tous et pour tous les goûts, l'Irlande est véritablement une destination aux multiples facettes qui n'a pas fini de vous émerveiller.