Gîtes de France : des taux d'occupation en progression pour les fêtes de fin d'année

Pour cette fin d'année 2021, Gîtes de France enregistre des taux d'occupation plus élevés que les années précédentes.



Il atteint les 31% en décembre (contre 25% en 2019 et 26% en 2020). Pour les 15 derniers jours de décembre, le taux d'occupation atteint même entre 50% et 80% selon les départements.



Attirés par la montagne et le littoral, les Français ont opté pour des hébergements pour 4 personnes et plus, et des réservations qui durent en moyenne 1 semaine, du dimanche au dimanche.



Et ils ont majoritairement réservé en Bretagne (les 4 départements confondus), en Haute-Savoie, en Savoie, au Calvados, dans le Haut-Rhin, les Pyrénées Atlantiques, les Vosges, le Jura, la Seine-Maritime, l'Ardèche, les Hautes-Pyrénées, le Puy-de-Dôme.