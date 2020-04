Gîtes de France lance un appel pour soutenir la filière agricole française

Les producteurs sont pourtant mobilisés partout en France et le circuit court reste un des meilleurs moyens pour s’approvisionner en produits fermiers de qualité et de saison. Nous lançons un appel pour soutenir la filière agricole française, et plus spécifiquement le circuit court. Pour les français, avoir recours aux producteurs locaux, c’est aussi montrer son attachement et son soutien à celles et ceux qui partout favorisent la richesse des territoires » explique Sylvie Pellegrin, présidente nationale du réseau Gîtes de France®.



La ruralité est au cœur de l’ADN du réseau Gîtes de France® qui a été créée dans les années 50, de l’initiative d’agriculteurs et d’élus qui souhaitaient réhabiliter leurs bâtis en développant l’accueil touristique sur leurs terres.