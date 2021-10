Gîtes de France lance une campagne pour aider les nouveaux porteurs de projets

Pour aider et encourager les porteurs de projet, Gîtes de France mobilise son réseau et lance du 18 au 23 octobre, la première édition d’une grande campagne de recrutement.



Chaque année, des milliers de propriétaires souhaitant lancer un gîte ou une chambre d’hôtes se tournent vers les Gîtes de France. En 2019, ils étaient 4 400. En 2021, le réseau enregistre à date une progression de plus de 11% des demandes selon les chiffres de la fédération.



"Depuis 65 ans, Gîtes de France® accompagne les porteurs de projets de A à Z en France. Depuis la crise sanitaire, nous observons une dynamique importante de nouveaux propriétaires. Nous avons de nombreuses demandes et ce, sur l’ensemble du territoire. Mais nous le savons, beaucoup hésitent, ne savent pas comment s’y prendre et ont un vrai besoin d’accompagnement.



Afin de les aider nous mettons en place cette première campagne à destination des porteurs de projets. Nous voulons leur dire que Gîtes de France® sera présent à leur côté, et ce à tous les stades de leur projet. Nous invitons tous ceux qui souhaitent se lancer dans la grande aventure du tourisme chez et par l’habitant à nous rejoindre !" explique Solange Escure, Directrice générale de la Fédération Nationale des Gîtes de France®.