Appli mobile TourMaG



Glasgow, une porte ouverte sur la campagne écossaise

Envoyer à un ami Partager cet article

Bien qu’entourée des Lowlands, qui concentrent 80% de la population et qui recèlent aussi un grand nombre de sites historiques, Glasgow peut être considérée comme la porte d’entrée sur les Highlands, que l’on associe plus facilement à la campagne écossaise. Elle est donc à la rencontre idéale de ces deux mondes, celui des paysages spectaculaires des Hautes Terres et celui du patrimoine ancestral des Basses Terres.

Rédigé par Bruno Courtin le Lundi 20 Mars 2023





En savoir plus Pour partir en « expédition » tous les moyens sont bons. Certaines destinations sont propices à la randonnée pédestre, d’autres plus facilement accessibles à vélo. Pour un circuit plus long, il suffit de louer une voiture en suivant votre inspiration ou de profiter de l’un des nombreux circuits proposés par les agences partenaires pour sortir des limites de la ville à l’instar de Rabbie’s Tours Glasgow

Cap à l’Ouest vers les Lochs Une journée typique au départ de Glasgow consiste à se diriger vers la côte Ouest, en bordure des West Highlands, ses lochs et ses montagnes, ses villages et ses châteaux. En longeant l’estuaire de la Clyde, on arrive à la forteresse rocheuse de Dumbarton, qui s’enorgueillit de posséder la plus longue histoire attestée de tous les forts de Grande-Bretagne. Au sommet des 73 m du Dumbarton Rock, des siècles de vestiges et de récits épiques vous contemplent.



Un peu plus loin, Balloch Castle et son parc environnant, en bordure du Loch Lomond, sont l’œuvre de John Buchanan, parlementaire et banquier écossais du XIXe siècle, dont les jardins et les chemins de nature sont ouverts à la visite.



Balloch Castle est la porte d’entrée du Loch Lomond et des Trossachs, le premier parc national d'Écosse. La ligne de faille qui sépare les Highlands des Lowlands le traverse, ce qui lui donne son aspect très particulier entre les collines escarpées, les recoins boisés et les plans d’eau paisibles. On peut s’y arrêter quelques instants pour partir en croisière sur le loch et admirer la puissante masse de Ben Lomond, la « montagne » la plus au sud de l'Écosse, qui frise les 1 000 m d’altitude, et ensuite continuer de naviguer entre les quelques 30 îles du lac.

Profiter d’un point de vue unique sur le Loch Toujours sur les rives du Loch Lomond, Balmaha est petit village typique de la campagne écossaise qui a vu naître Tom Weir, aventurier, alpiniste et écrivain que l’on décrit comme un mélange de Mike Horn et du commandant Cousteau. C’est surtout le point de départ d’une excursion incontournable de 6 km pour « gravir » les 350 m de Conic Hill et profiter de l’un des meilleurs points de vue possible sur le Loch.



En revenant sur le West Highland Way, un arrêt s’impose à Luss, sur les « Bonnie Banks » du Loch Lomond. Ce village immuable est depuis des siècles le siège du clan Colquhoun. Son nom originel est Clachan Dubh, « le village sombre », parce qu’il est entouré de montagnes, dont le Ben Lomond, qui lui font de l’ombre tôt dans l’après-midi.

5 000 ans d’histoire concentrés dans le Mugdock Country Park Il est temps de revenir sur Glasgow en traversant à nouveau par le parc national des Trossachs, mais avant d’arriver en ville, on peut faire un dernier détour vers le Mugdock Country Park et ses 260 hectares de verdure et de chemins. Ouvert toute l’année, il raconte 5 000 ans de l’histoire d’Ecosse et offre des paysages changeants à chaque saison.



On y trouve les vestiges du château de Mugdock du XIVe siècle, fief des Graham de Montrose et les ruines du château de Craigend du XIXe siècle, un manoir néo-gothique qui a un temps servi de zoo. Chaque année, il accueille un festival de musique destiné à toute la famille. Situé seulement à une quinzaine de kilomètres du centre de Glasgow, il est une destination très populaire pour les randonneurs et les cyclotouristes.

Deux attractions uniques au monde



La roue de Falkirk est le seul et unique ascenseur à bateaux rotatif au monde. Près de 6 millions de visiteurs ont déjà embarqué sur l’un des bateaux de croisière pour vivre en direct cette expérience unique d’envolée dans les airs.



A proximité, au cœur du Helix Park, une formidable sculpture se dresse sur 30 mètres de haut. Les Kelpies sont inspirés d’une légende écossaise qui raconte qu’un esprit d’eau peut prendre toutes les formes qu’il souhaite. Ici, il s’est transformé en l’une des plus grandes sculptures équines du monde. Œuvre d’Andy Scott, elle symbolise la puissance des chevaux qui tiraient ensemble les barges sur le canal, une interprétation audacieuse du développement de l’économie écossaise.



20 visites à faire près de Glasgow Au départ de Glasgow, bien des possibilités se présentent pour explorer les environs à la journée. Cette fois-ci cap au Nord pour approcher une curiosité unique au monde : la Falkirk Wheel et les sculptures étonnantes des Kelpies.La roue de Falkirk est le seul et unique ascenseur à bateaux rotatif au monde. Près de 6 millions de visiteurs ont déjà embarqué sur l’un des bateaux de croisière pour vivre en direct cette expérience unique d’envolée dans les airs.A proximité, au cœur du Helix Park, une formidable sculpture se dresse sur 30 mètres de haut. Les Kelpies sont inspirés d’une légende écossaise qui raconte qu’un esprit d’eau peut prendre toutes les formes qu’il souhaite. Ici, il s’est transformé en l’une des plus grandes sculptures équines du monde. Œuvre d’Andy Scott, elle symbolise la puissance des chevaux qui tiraient ensemble les barges sur le canal, une interprétation audacieuse du développement de l’économie écossaise.

Les chutes de Clyde ont inspiré les artistes Autre destination, autre surprise géologique, les chutes de la Clyde, Falls of Clyde, au sein de la réserve naturelle de la vallée de Clyde. Le site regroupe quatre cascades qui se succèdent sur le cours du fleuve : les chutes supérieures de Bonnington Linn, Corra Linn, la plus haute qui mesure 26 mètres, Dundaff Linn et les chutes inférieures de Stonebyres Linn, les plus basses avec 3 mètres seulement.



Le site a inspiré de nombreux peintres, dont J.M.W. Turner, qui a quasiment inventé l’Impressionnisme, mais aussi des écrivains comme Sir Walter Scott. Corra Linn, qui signifie déversoir en gaélique, longe un pavillon avec des miroirs qui donnaient le sentiment d’être sous les chutes, mais il n’est plus en activité. A proximité, on trouvera le château de Corra du XVe siècle ainsi que d’autres ruines historiques qui parsèment le site comme celles du château de Stonebyres du XVe siècle, que l’on peut visiter.



Les Chutes de Clyde sont à proximité du village historique de New Lanark. Le centre d'accueil de New Lanark raconte l'histoire du village et de sa filature de coton du XVIIIe siècle. C'est également l’un des 6 seuls sites en Écosse classés au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. On peut imaginer la vie de ceux qui y vivaient en visitant des maisons reconstruites, un magasin de village et une école.

Randonnées pédestres et cyclotourisme, les occasions ne manquent pas En août prochain, Glasgow sera la ville hôte des Championnats du monde 2023 de cyclisme de l’UCI, la plus grande compétition du genre. Les visiteurs pourront se joindre aux nombreux pratiquants qui vont profiter de la proximité du Cathkin Braes Country Park et ses 200 hectares en bordure sud-est de Glasgow.



Il est largement parcouru par des pistes cyclables pour tous les niveaux sportifs avec cette particularité d’offrir au sommet de ses collines, à 200 m au-dessus du niveau de la mer, l’un des meilleurs points de vue sur la ville et jusqu’au contrefort des Highlands par temps clair. Les familles s’y retrouvent volontiers pour un pique-nique dominical.



Inauguré il y a moins de deux ans après un investissement de plus de 10 millions d’euros, The Bowline dans le port de Bowling dans le West Dumbartonshire, est l’équivalent écossais de la Coulée Verte parisienne ou de la Highline newyorkaise. Un viaduc désaffecté a été réhabilité en parc linéaire et chemin de randonnée à pied ou à vélo. Le Bowline relie le chemin de halage du canal Forth & Clyde au réseau cyclable national, offrant un accès en dehors des axes de circulation routière pratiquement ininterrompu de Glasgow au parc national du Loch Lomond et des Trossachs. Au passage, les randonneurs et cyclotouristes profitent d’une vue imprenable sur le canal historique vers la rivière Clyde et au-delà.

Dépenser son énergie dans les centres cyclistes de renom



Encore plus exigeant, le Glasgow BMX Centre achevé en 2018. Il comporte deux pistes, l’une réservée aux compétitions et l’autre plus petite qui convient aux débutants du sport. Le BMX Centre accueille plusieurs clubs, Western Titans, Glasgow Riderz ou Movement Park, dont vous pouvez suivre les démonstrations avant de vous lancer sur la piste. Des stages d’initiation sont organisés pour les jeunes et les adultes qui le sont restés. Si vous vous sentez une âme plus sportive, vous pourrez profiter des installations dédiées en ville, comme le vélodrome Sir Chris Hoy, le premier vélodrome couvert d'Écosse. La piste de 250 m en bois de Sibérie va accueillir des épreuves des Championnats du monde de cyclisme. Rassurez-vous, il n'est pas réservé aux athlètes d'élite, tout le monde peut en profiter pour faire du vélo et rouler sur la piste. Il existe même une section « Nouveaux coureurs » sur le site du vélodrome pour profiter des conseils des pros.Encore plus exigeant, le Glasgow BMX Centre achevé en 2018. Il comporte deux pistes, l’une réservée aux compétitions et l’autre plus petite qui convient aux débutants du sport. Le BMX Centre accueille plusieurs clubs, Western Titans, Glasgow Riderz ou Movement Park, dont vous pouvez suivre les démonstrations avant de vous lancer sur la piste. Des stages d’initiation sont organisés pour les jeunes et les adultes qui le sont restés.

Et la liste est encore longue des opportunités autour de Glasgow



Ainsi, l’architecte Charles Rennie Mackintosh, mort en 1928, est le principal représentant de l'école de Glasgow, un mouvement Modern Style, que l’on peut associer à l’Art nouveau du continent. À travers ses créations, Mackintosh prône un retour aux lignes médiévales via le style néo-gothique et l'étude du motif naturel. La présentation de ces différentes opportunités aux alentours de Glasgow n’est qu’une petite sélection parmi les nombreuses autres possibilités Ainsi, l’architecte Charles Rennie Mackintosh, mort en 1928, est le principal représentant de l'école de Glasgow, un mouvement Modern Style, que l’on peut associer à l’Art nouveau du continent. À travers ses créations, Mackintosh prône un retour aux lignes médiévales via le style néo-gothique et l'étude du motif naturel.





En savoir plus sur le sentier Charles Rennie Mackintosh On lui doit plusieurs constructions remarquables, parmi lesquelles le salon de thé The Willow Rooms et le nouveau bâtiment de l'École d'art de Glasgow, construit entre 1897 et 1909, considéré comme son œuvre majeure. Il est aussi le concepteur de The Hill House, la Maison de la Colline, située dans la ville d'Helensburgh. Il l’a voulu comme une maison pour l'avenir, érigée entre 1902 et 1904. Protégée par un lourd programme de rénovation, on peut seulement observer de l’extérieur depuis les passerelles au-dessus et autour de la maison.

Contacter Glasgow Life Email : traveltrade@glasgowlife.org.uk



Pour plus d'informations, visitez le site https://peoplemakeglasgow.com





Lu 47 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Les meilleures visites guidées de Lyon Louer un voilier en Corse : une expérience inoubliable