Escapade écossaise, l’essentiel de Glasgow le temps d’un week-end Culture, patrimoine, nature, shopping et gastronomie, les temps forts de la métropole écossaise

La cité la plus peuplée d’Écosse n’en finit pas d’étonner par la richesse de son patrimoine historique, la profusion de ses institutions culturelles, les vastes espaces de ses parcs et jardins et la diversité de ses expériences « spirituelles », whisky oblige. Mais une chose la propulse en tête des classements des villes les plus accueillantes du Royaume-Uni, la chaleur communicative de ses habitants.

Rédigé par Bruno Courtin le Lundi 6 Mars 2023





A l’embouchure de la Clyde, qui se prolonge jusqu’aux lochs de son estuaire, Glasgow est reliée directement par les airs via Easyjet et indirectement par d’autres compagnies en quelques heures à peine.



La plus grande métropole écossaise, avec ses 3 millions de résidents, est la destination de week-end idéale pour vivre un dépaysement total et pourtant si proche.

Voyage dans l’histoire, sur les traces des glorieux ancêtres



La liste des bâtiments qui racontent l’histoire de Glasgow à travers les âges compte plus de 400 sites comme la Gare centrale de Glasgow, Glasgow City Chambers, l’Université de Glasgow, The Trades House, mais aussi, plus original, la Nécropolis située sur une colline à l’Est, librement inspirée du Père Lachaise parisien. Chaque étape permet de mieux appréhender l’héritage accumulé au cours des siècles. L’architecture de la ville témoigne des différentes périodes de son rayonnement économique, culturel et religieux. Il débute vraiment au XIIe siècle quand elle devient ville épiscopale, puis qu’elle accueille son université, l’une des plus prestigieuse du pays. Ville portuaire, Glasgow devient au XVIIIe siècle une plaque tournante du commerce avec les Amériques et y gagne une prospérité dont témoignent encore aujourd’hui de nombreux bâtiments publics.La ville propose à ses visiteurs intéressés par son Histoire de suivre l’un des 30 « historic trails » reliant les témoignages de son passé, accompagnés de commentaires. On peut ainsi remonter le temps, le long de la Clyde et de la High Street, jusqu’à la Cathédrale de Glasgow, dédié à St Mungo, le patron de la ville.La liste des bâtiments qui racontent l’histoire de Glasgow à travers les âges compte plus de 400 sites comme la Gare centrale de Glasgow, Glasgow City Chambers, l’Université de Glasgow, The Trades House, mais aussi, plus original, la Nécropolis située sur une colline à l’Est, librement inspirée du Père Lachaise parisien. Chaque étape permet de mieux appréhender l’héritage accumulé au cours des siècles.

Plongée culturelle dans les musées tous plus différents les uns des autres



Cet héritage est aussi très largement culturel. Glasgow, de tous temps, a été une ville créative et artistique. Elle abrite quelques-uns des plus beaux musées du Royaume-Uni, célébrant des enfants du pays ou des collectionneurs invétérés.La Burrell Collection , au cœur du Pollok Country Park, a rouvert ses portes en mars 2022 après une intense rénovation pour présenter les 8 000 œuvres, patiemment accumulées par Sir William Burrell qui en a fait don à la ville. Elles couvrent cinq siècles : art médiéval, art islamique, Égypte ancienne et Chine, mais aussi sculptures modernes et une impressionnante série de tableaux impressionnistes de Degas et Cézanne.Kelvingrove Art Gallery and Museum fait partie des 500 expériences au monde à vivre absolument selon Lonely Planet. Le bâtiment lui-même, inauguré en 1901, vaut le détour. Il abrite le plus grand musée de Glasgow qui se décline en 22 galeries thématiques des peintres anciens à l’architecture de la ville, des œuvres de Monet et Van Gogh aux armes médiévales, des dinosaures aux moyens de transport, de Salvador Dali à l’Égypte pharaonique… en passant par le Glasgow Style.L’art contemporain est aussi très présent. Sans même mentionner plusieurs circuits autour du street art, Glasgow est particulièrement fière de sa GoMA, Gallery of Modern Art. Depuis 1996, elle est logée dans un étonnant hôtel particulier néoclassique du XVIIIe érigé par William Cunningham, le “baron du tabac”. Le musée propose des expositions permanentes et temporaires d’artistes écossais, britanniques et internationaux, tels que Salgado, David Hockney, Andy Warhol, Goldsworthy, Ken Currie ou Jack Knox… On y retrouve aussi les œuvres du Glasgow International Festival, le plus grand festival d’art contemporain en Écosse.Dans la longue liste des sites culturels, on ne peut oublier Mackintosh House à la galerie d’art The Hunterian, où a été recréée en détail la maison de Charles Rennie Mackintosh. Cet architecte, designer, peintre est le plus brillant représentant de l’École de Glasgow, la version britannique de l’Art Nouveau. On lui doit plusieurs bâtiments dans la ville et du mobilier encore iconique de nos jours.

La respiration nécessaire entre parcs et jardins extraordinaires



Et puisqu'il fait beau, en ces premiers jours de printemps, annonçant un été ensoleillé, l'heure est à la promenade dans les parcs et jardins de la ville. Cela tombe bien, Glasgow en compte plus de 90, qui lui ont conféré le titre de « Dear Green Place ». Ils sont souvent associés à un musée qui a trouvé refuge dans leurs allées. C'est le cas du Pollok Country Park, le plus grand de tous qui abrite la Burrell Collection. Il est propice à la promenade dans les bois ou sur les pistes cyclables, à la rencontre des petits animaux de la forêt ou de la ferme du bétail des Highlands.

Le Kelvingrove Park est un exemple classique de parc victorien, situé sur les rives de la rivière Kelvin. Outre la galerie d'art, on y trouve aussi les bâtiments de l'Université de Glasgow. Le parc abrite également le Bandstand, une salle de concert en plein air, des espaces de jeux et un skate parc.

Non loin de Byres Road, les jardins botaniques offrent un mélange paisible d'espaces verts et de promenades dans les bois. Les Jardins abritent également deux serres, dont le Kibble Palace, qui présente des plantes du monde entier disposées autour de statues de marbre. Des sentiers autoguidés le long de la rivière et entre les arbres expliquent les espèces et variétés rassemblées dans ce lieu unique.

Enfin, mais ce n'est pas le dernier, Glasgow Green est le plus ancien parc de la ville. On y retrouve la plus grande fontaine en terre cuite du monde, la fontaine Doulton, à deux pas de l'arche McLennan. Également situé dans ce vaste parc le People's Palace, raconte l'histoire sociale de Glasgow. Plus insolite, Templeton on the Green, ancienne fabrique de tapis, s'inspire du célèbre Palais des Doges de Venise.

Bières et whiskies, les deux spécialités à déguster avec modération et inspiration



Plus artisanale, Marcher dans la ville nécessite aussi de faire quelques pauses bien méritées. Comment ne pas tester les spécialités écossaises, bières et whiskies, brassées et distillées quasiment devant vous. De fait, il ne faut pas hésiter à visiter quelques-unes des meilleures brasseries industrielles et artisanales du pays.Glasgow s’affirme comme la capitale incontestable de la gastronomie écossaise . Libre à vous de vérifier si la réalité est à la hauteur de l’ambition en goûtant le haggis, l’agneau des Shetlands, le saumon des Highlands ou le bœuf Angus.Mais revenons à nos alcools, allez donc visiter la Wellpark Brewery qui produit la bière écossaise la plus exportée, Tennent’s Lager. Elle est en activité sans interruption depuis 450 ans. La visite achevée vous pouvez la comparer avec l’une des micro-brasseries les plus en vogue du moment, Drygate . C’est à la fois un restaurant, un magasin et une scène ouverte pour les artistes en devenir. L’expérience la plus intéressante est de brasser sa propre bière en suivant les conseils experts des employés.Pourquoi ne pas mélanger brasserie et culture dans le Templeton building, vous vous souvenez, cette ancienne usine de tapis qui copie le Palais des Doges. La West Brewery s’y est installée pour produire ses différentes « cuvées » tout en vous racontant leur histoire et l’origine des techniques de brassage. La visite se termine par une dégustation commentée pour faire la différence entre toutes les « pintes » proposées.La sélection est trop courte, elle ne fait qu’effleurer la liste de toutes les visites disponibles en regardant sur le site de la Ville. Place à LA spécialité écossaise, le whisky qui se distille plus volontiers dans les Highlands, mais dont Glasgow n’a pas voulu se priver. Les sites de production s’y multiplient comme la toute nouvelle Clydeside Distillery , située sur les berges du fleuve à quelques distances seulement du centre-ville. Installée dans une ancienne station de pompage, elle accueille les visiteurs pour leur expliquer en détail tout le processus avant la dégustation finale. Un tour original y est proposé mêlant dégustation de whiskies et de chocolats pour une recherche du meilleur accord.Plus artisanale, Auchentsoshan produit des whiskies plus légers et s’est spécialisée dans la triple distillation plus sophistiquée. Et si vous souhaitez vous livrer à une expérience de dégustation, The Potstill est votre prochaine étape. Sur Hope Street, cette institution ne propose pas moins de 700 différentes marques pour faire votre éducation et vous permettre de repartir avec la bonne bouteille, celle dont le caractère colle avec votre personnalité.

Arrêts shopping, des grands magasins aux petits artisans



La tournée shopping s’achèvera en direction des deux institutions incontournables pour qui veut ramener un souvenir authentique : House of Cashmere, sur Gordon Street, qui propose les produits tissés à la main et manufacturés en Écosse et MacGregor and MacDuff pour repartir avec son kilt et tous les accessoires, qui feront croire, un temps, que Glasgow vous a transformé en véritable Écossais. Partir de Glasgow sans être passé dans quelques magasins légendaires est aussi inconcevable. Direction Buchanan Street , le quartier piéton de Glasgow qui regroupe les grandes marques locales et internationales. C’est aussi le siège de The House of Fraser, le grand magasin mythique de Glasgow, ouvert depuis 1849.Dans un autre style, plus haut de gamme, Argyll Arcade est l’un des passages couverts les plus anciens en Europe. On y trouve une trentaine de boutiques de diamantaires et joailliers.Glasgow fait aussi la part belle aux « petits » commerçants et artisans, regroupés dans des quartiers typiques, mêlant boutiques, bars et restaurants. The Hidden Lane en est un bon exemple avec ses boutiques de design, artisans créateurs, céramistes… Dans le même esprit, 28 Langside se focalise un peu plus sur l’artisanat local, des éditions de mobilier de Charles Rennie Mackintosh ou des couvertures en tartan à l’origine des clans.La tournée shopping s’achèvera en direction des deux institutions incontournables pour qui veut ramener un souvenir authentique : House of Cashmere, sur Gordon Street, qui propose les produits tissés à la main et manufacturés en Écosse et MacGregor and MacDuff pour repartir avec son kilt et tous les accessoires, qui feront croire, un temps, que Glasgow vous a transformé en véritable Écossais.

