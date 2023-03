Glasgow, Ville verte ou le tourisme responsable en action

Glasgow s’enorgueillit à juste titre d’avoir l’une des meilleures sélections de cafés et restaurants végétariens ou vegan de tout le Royaume-Uni. La nourriture mérite autant le détour que l’ambiance détendue et bohême de certains des « spots » les plus réputés.La liste est longue et concerne tous les quartiers. Vous pourrez tester Serenity Now ou Down to Earth dans le West End, Red Onion en centre-ville, Glad Café dans les quartiers sud ou encore l’ Ubiquitous Chip , pour une version revisitée de la cuisine écossaise, et pourquoi pas la Soul Food Kitchen pour ses brunchs vegan. Ce ne sont que quelques recommandations et vous pourrez ajouter vos propres découvertes et vos expériences.Pour Glasgow, la dimension responsable passe en effet par la nourriture. Elle s’est dotée d’un “plan gastronomique” à dix ans qui a l’ambition de faire la synthèse entre une restauration responsable, saine, abordable et surtout gustative. Outre les actions destinées à la population locale, le plan vise à mettre en avant les établissements qui s’engagent à réduire le gaspillage et les déchets et à favoriser le commerce équitable. Les visiteurs sont naturellement encouragés à soutenir leurs efforts, que ce soit à la Freedom Bakery , chez Mharsanta dans la Merchant City, ou à la brasserie Hidden Lane