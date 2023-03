Expériences immersives à Glasgow : joignez-vous à la vie locale

L'année musicale commence avec Celtic Connections , le plus grand festival « Roots » de ce type au monde, puisant aux « racines » pour présenter le meilleur de la musique folk et traditionnelle, ainsi que des projets collaboratifs uniques mettant en vedette des artistes indépendants, jazz, du monde et orchestraux. La prochaine édition aura lieu du 18 janvier au 4 février 2024. Pendant près de trois semaines, elle attire plus de 100 000 spectateurs dans différents lieux de la ville. Les artistes précédents venus performer se nomment Youssou N'Dour, Capercaillie, Idlewild, KD Lang et Roseanne Cash.C’est vous dire qu’il y en a pour tous les goûts. C’est souvent l’occasion de voir apparaître les nouveaux talents montants du Royaume-Uni et du monde entierAux belles heures de juillet prochain, les visiteurs s’attarderont dans Glasgow Green pour le TRNSMT Festival on the Green qui accueille les meilleurs groupes et attractions du monde entier. Pulp lancera l’édition 2023, un retour sur la scène mythique du Green après 10 ans d’absence. Et ils ne seront pas seuls, loin de là, la programmation est particulièrement riche cette année.