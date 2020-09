Grand Luxury Group : J. Rosello nommée au poste de directeur administratif et financier

Depuis le 1er septembre 2020, Julie Rosello (36 ans) intègre le poste de directeur administratif et financier au sein de Grand Luxury Group.



Diplômée d’un Master en Management à Dauphine, Julie Rosello débute sa carrière chez Accor Hotel. Elle y restera 13 ans. Dans un premier temps, elle exerce des fonctions financières en Angleterre puis rejoint le siège à Paris où elle se familiarise avec des analyses plus globales.



Elle est par ailleurs intégrée à un groupe de travail dirigé par le PDG du Groupe, où elle participe aux développements de projets et innovations.



En 2017, alors que l’entreprise se développe à l’international et rachète la conciergerie John Paul, Julie Rosello en rejoint l’équipe de direction Europe.