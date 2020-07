Grand Tour de Corse au départ de Nice avec CroisiEurope Un programme exceptionnel à bord de La Belle des Océans.

Cet été, CroisiEurope propose un voyage en Corse en toute sécurité à bord de leur nouveau navire La Belle des Océans. Un itinéraire à la découverte des trésors de l’île de beauté au départ de Nice.

Lundi 13 Juillet 2020

La Corse en tout inclus pour l’été 2020 C’est au calme de l’île de beauté que CroisiEurope a décidé de jeter l’ancre pour cet été 2020. Porto Vecchio, Bastia, l’Île Rousse : la Corse déploie sa nature grandiose et son âme authentique, ses rochers séculaires et l’or fin de ses plages, son ardente nature et ses maquis de myrte, ses sentiers sinueux et ses nuits étoilées.



Subtile mosaïque d’émotions et de sensations, de splendeur et de mystères, l’île de Beauté compose une œuvre impérissable sur laquelle le temps n’a pas d’emprise et qui embrase chaque regard. Avec cet itinéraire exceptionnel, la compagnie française propose une alternative haut de gamme pour des vacances en dernière minute dans le sud de la France.



A bord du MV La Belle des Océans, un bateau à taille humaine de seulement 130 passagers, cette croisière propose un large éventail de prestations à bord. Les grands espaces extérieurs et intérieurs sont propices à la détente et à la sérénité tout en garantissant le respect des mesures sanitaires exceptionnelles mises en place par la compagnie pour assurer la sécurité des passagers. Entre la piscine avec pool-bar et restaurant-grill, le centre de fitness, le salon spa et bien-être et le Discoverer Lounge, La Belle des Océans garantie le haut de gamme pour seulement 65 cabines et un prix attractif de 1999€/personne avec la gratuité pour les enfants jusqu’à 16 ans.

Des Excursions à la découverte des trésors de l’île Pour cette croisière Grand Tour de Corse, CroisiEurope a misé sur des excursions à la découverte du territoire Corse. L’occasion idéale de découvrir les calanques de Piana, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO et dont les falaises de plus de 300m représentent le parfait équilibre entre bord de mer et montagne propre à cette région.



Lors d’une excursion à bord d’un bateau local, la réserve naturelle des îles Lavezzi, archipel d’îlots et de récifs granitique, envoute les passagers dans cet espace privilégié entre Corse et Sardaigne. On y retrouve des plages d’un sable blanc et pur donnant sur l’eau turquoise de la méditerranée.



La Belle des Océans jette l’ancre dans les principales villes de l’île comme celles de Bonifacio et de Porto Veccio, véritables musées à ciel ouvert, dont l’architecture et l’histoire si riche donnent l’illusion d’un voyage dans le temps.

Les offres du moment Offre Proximité & Sécurité : Réservez maintenant et payez 15 jours avant le départ ou annulez sans frais jusqu'à 16 jours du départ

• 50% sur le supplément « cabine individuelle »

• Croisière gratuite jusqu'à 16 ans sur les départs Juillet Août 2020 !



CroisiEurope est le leader de la croisière fluviale en Europe. Avec plus de 40 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 56 navires à taille humaine présents sur les fleuves, canaux, mers en Europe et aux quatre coins du monde.



