Grand air, grand espace, …voyager en Occitanie, c'est grandir !

Si vous choisissez les Pyrénées pour vos vacances à la neige vous allez être agréablement surpris par cette montagne protégée, avec ses villages typiques et ses prix abordables. Du domaine skiable le plus vaste () au plus élevé (, à 2 600 m),, …) proposentet déploient un éventail d’activités givrées : yooner, biathlon, ski tracté par un cheval, plongée sous la glace, escalade de cascades gelées, canyoning en eau chaude, yoga dans la poudreuse, conduite de dameuse, soirée étoilée à l’observatoire du Pic du Midi, …Le tout dans un écrin de forêts majestueuses et de panoramas inoubliables.: vous passerez la nuit sous l’igloo que vous aurez construit vous-même sous les consignes avisées des experts en la matière…Ambiance inuit sur peau de bêtes au cœur de la forêt enneigée… Après avoir partagé un repas montagnard, vous clôturez la journée par une balade en raquettes nocturne avant de vous blottir dans votre habitat d’un autre monde.: Après une journée sur les pistes de ski quoi de mieux que de se glisser dans l’eau thermal naturellement chauffée pour se détendre ? En Occitanie, vous trouverez la plus riche collection de spas thermaux de France : vastes ou intimistes, chaleureux et dépaysants, ils comptent parmi les plus belles réalisations européennes en la matière. Citons par exemple, les, lesdans les Pyrénées etet la station thermale ladans les Cévennes.