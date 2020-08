Grèce, Corse, Canaries : le podium de l'été chez TUI France

TUI a mené une étude auprès des 36 clubs de vacances Clubs Lookéa et Clubs Marmara ouverts cet été pour décrypter le comportement des voyageurs dans le contexte particulier de l'épidémie de covid-19.



Ainsi sans surprise les réservations à la dernière minute se sont accentuées, explique le voyagiste sans donner davantage de précision. En revanche, pas de changement concernant la durée de séjours, en moyenne les vacanciers restent 8 jours sur leur lieu de vacances, comme les années précédentes.



Côté destinations, la aussi pas de surprise la France et en particulier la Corse attirent de nombreux vacanciers. Les destinations européennes proches ont elles aussi attiré les Français.



Voici le top 4 des destinations les plus plébiscitées par les voyageurs cet été :

1. Grèce

2. Corse

3. Canaries

4. Sardaigne / Sicile