Grecotel Marine Palace & Aqua Park, un style de vie en All Inclusive Le meilleur de la Crète

Un séjour tout compris au Marine Palace & Aqua Park vous attend en Crète, au bord d'une pittoresque baie de sable à côté de Panormo, un village de pêcheurs traditionnel près de Réthymnon. Le Marine Palace est un resort conçu comme un village, avec ses quartiers traditionnels, ses jardins fleuris, ses boutiques, restaurants et son impressionnant parc aquatique. Un paradis grec pour un été en famille.



Rédigé par Tamara De Angeli le Lundi 20 Mai 2024

Nouveautés 2024 Les nouveautés



L’hôtel, conçu comme un village a été fraîchement rénové

De nouvelles chambres et de nouveaux bungalows, avec de nouvelles salles de bains.

Embarquez pour un fantastique voyage culinaire dans les restaurants et les bars rénovés du resort, qui mettent en valeur les saveurs méditerranéennes, la cuisine crétoise locale et le royaume du souvlaki ! Un nouveau centre de remise en forme et un nouveau spa promettent des expériences de bien-être de qualité.



Une expérience en tout inclus - des possibilités illimitées Une multitude de choix dans un cadre magnifique. Découvrez la vie authentique d'un village crétois ! Passez la journée à la plage, sirotez de l'ouzo au bord de la piscine, ou choisissez vos activités entre l'académie de tennis et les pédalos ! Toute la journée, un large choix culinaire, à la plage ou dans les restaurants, du show cooking, des barbecues au bord de la mer, des snacks tardifs, des cocktails et des rafraîchissements, le tout sans supplément. Les enfants jusqu'à 12 ans bénéficient de repas et d'activités offertes et séjournent gratuitement dans la chambre des parents.



Plages et piscines Le Marine Palace & Aqua Park est équipé d’une piscine avec solarium, d’une piscine exotique d'eau de mer sur la plage et une piscine tropicale en bord de mer avec bain à remous extérieur, ainsi qu’une piscine à la Casa Marina, une piscine intérieure au spa et des pataugeoires pour les enfants. L'hôtel se trouve dans une baie sablonneuse récompensée par le Pavillon bleu européen.



Hébergement Des choix d'hébergement sur mesure pour les familles, avec des chambres accueillantes et confortables. De nouvelles options au design épuré dans les quartiers du resort et des chambres à thème Casa Marina près du parc aquatique !



Kids go free Le Marine Palace comble les familles avec son choix d'hébergements familiaux. Les enfants jusqu'à 12 ans séjournent gratuitement dans la chambre des parents pour certains catégories de chambres et à certaines périodes, profitent des repas et collations offerts pour les enfants, des activités Grecoland Kids et de l'accès au parc aquatique, le tout sans supplément.



Conciergerie et application Grecotel 24 heures sur 24 Des membres désignés du personnel sont disponibles sur WhatsApp pour vous aider à répondre à tous vos besoins. Téléchargez l'application mobile Grecotel pour effectuer une réservation d'hôtel et gérer votre séjour.



Aqua Park Le parc aquatique Kingdom οf Poseidon est rempli de tours, de manèges et de toboggans aquatiques qui font monter l'adrénaline et battent des records. L'expérience ultime pour toute la famille.



Restaurants et bars MARINE PALACE RESTAURANT toute la journée Restaurant international

MARIN BAY CLUB Restaurant asiatique à la carte

TRATTORIA DI CASA MARINA Restaurant méditerranéen à la carte

BIG BLUE GREEK TAVERNA Cuisine grecque à la carte

ANTIKRISTO Restaurant traditionnel en libre-service

BOISSONS ILLIMITÉES dans 6 bars

COLLATIONS, CAFÉ ET DESSERTS, SNACKS TARDIFS

DINE OUT Option de restauration crétoise à la carte au village de Panormo



Dîner à la carte

4 restaurants à la carte vous proposent des voyages culinaires de la Grèce à l'Asie en passant par l'Italie.



Boissons illimitées

Une gamme remarquable de boissons alcoolisées et non alcoolisées locales et de marques internationales, de bières, de vins et de boissons non alcoolisées est servie dans les 6 bars.



Collations et snacks tardifs

Des collations sont servies toute la journée et le soir au bar, toutes préparées avec les ingrédients les plus frais.



Remise en forme et activités Une variété d'activités tout au long de la journée, y compris l'incroyable parc aquatique de 6 000 m² et la meilleure plongée sous-marine de Crète.



Sports et activités nautiques

Un large choix d'activités incluses ! Terrain de tennis et de football, tir à l'arc, beach volley, water-polo, tennis de table. Avec supplément : Plongée sous-marine, équitation, golf, VTT.



Divertissements: soirées à thème, y compris des spectacles, et de la musique live une fois par semaine.



Spa

Le spa du resort offre un espace intimiste pour se ressourcer. Les installations comprennent une piscine intérieure d'eau de mer, un grand hydromassage, un sauna, un hammam et des soins premium moyennant un supplément.



Se détendre, se revitaliser, profiter de moments précieux en famille, célébrer la vie et se sentir choyé, tel est l'univers du Marine Palace & Aqua Park, un parfait coin de paradis!



Besoin de conseil ?

Une seule adresse :



Rejoignez nous sur notre groupe privé pro Facebook Grecotel Counter Club France & Luxembourg



Si vous avez besoin de supports, vidéos, photos, conseils pour choisir l’hôtel le plus adapté à votre client :Une seule adresse : fralux-office@grecotel.com

A propos de Grecotel Hotels & Resorts Depuis près de 50 ans, Grecotel Hotels & Resorts, offre la plus grande collection d’hôtels en Grèce. Une collection unique de 40 établissements sur 10 destinations (Crète, Corfou, Mykonos, Péloponnèse, Kos, Rhodes, Athènes et la Riviera, Larissa et Alexandropolis).



5 concepts sont proposés chez Grecotel :

● Boutique Hotels & Resorts : Une collection unique au monde

● Beach Luxe Resorts: Des propriétés spectaculaires sur la plage

● LUXME Resorts : la meilleure offre Ultra All Inclusive d’Europe, paradis des gourmands et des gourmets.

● LifeStyle All-Inclusive Resorts : des resorts familiaux All-Inclusive.

● City Hotel : le choix idéal pour une escapade dans des villes branchées.



Bien que chaque établissement soit unique, vous y retrouverez toujours les 3 valeurs qui reflètent la philosophie de Grecotel : la qualité de la restauration, l’hospitalité « Philoxenia » et un engagement fort pour un tourisme durable. L’essayer c’est l’adopter !



Lu 174 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Explora Journeys présente ses nouvelles offres commerciales, cumulables avec les programmes d’Explora Journeys Heritage Resorts & Golf propose une expérience holistique lors du Wellness Month 2024