Green Cross formule 10 propositions pour un financement raisonné du transport aérien

Green Cross a formulé 10 propositions pour un financement raisonné du transport aérien. Pour l'organisation avec la crise liée au coronavirus, France est à "la croisée des chemins" et les "décisions et modalités d’application qui seront prises peuvent conduire à inscrire le pays dans une logique d’innovation et de responsabilité écologique".

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 22 Avril 2020

Green Cross International a publié 10 propositions pour un financement raisonné du transport aérien.



Green Cross International, ou Croix verte internationale, est une organisation non gouvernementale internationale à but environnemental, fondée le 20 avril 1993 à Kyoto, à la suite du Sommet de la Terre qui a réuni les Nations unies à Rio de Janeiro en 1992



Ces 10 propositions recouvrent plusieurs thématiques.



L'un des premiers items concerne l'accélération et le renouvellement de la flotte pour des avions plus responsables. Autre thème : développer l’efficacité opérationnelle et la responsabilité écologique aérienne du secteur aérien (favoriser l'éco-pilotage, rendre obligatoire la certification Airport Carbon Accreditation (ACA) niveau 3).



Green Cross évoque également la fiscalité du transport aérien avec d'une part l'instauration une taxe carburant, d'autre part la défiscalisation temporairement des carburants alternatifs durables et enfin la mise en place d'une compensation carbone pour tous les trajets intra-France.



Enfin, Green Cross milite pour impliquer l’ensemble de la filière du transport aérien (depuis le constructeur jusqu’au voyagiste) dans une approche globale.



Dans ce cadre, l'organisation formule 3 propositions : obtenir de l’ensemble des voyagistes (physiques et en ligne) proposant des voyages à des voyageurs français qu’ils consacrent 10% de leurs commissions à des projets de compensation à haute valeur écologique et sociale, obliger à la mise en place sous 24 mois d’une politique écologiquement responsable appliquée de manière opérationnelle (0 plastique jetable à usage unique au 15 juin 2021, gestion des déchets de bord 5 flux, accessibilité aux personnes à mobilité réduite…) et enfin généraliser une approche sanitaire et de santé irréprochable, sur l’ensemble du parcours voyageur (mise à disposition de masques, gel et gants), prise de température voyageur, présence d’un cabinet médical en aéroport ayant des capacités de test rapide – cf. Corée du Sud, Australie…, gestion des eaux propres et usées, recyclage et valorisation des équipements usagés…).



