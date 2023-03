Grève 28 mars : SNCF, RATP et aéroport, le point sur le trafic

Sur les lignes de métro voici les prévisions :

La RATP prévoit un trafic perturbé sur le réseau Métro et très perturbé sur le RER pour la journée de grève contre la réforme des retraites le mardi 28 mars 2023.Le trafic sera normal sur les réseaux OrlyVal, Bus et Tramway.trafic normal.trafic normal. Assuré uniquement entre 5h30 et 20h.1 train sur 2.trafic normal.normal le matin, 3 trains sur 4 l’après-midi. En raison des travaux d’automatisation, la ligne sera fermée à 22h15.1 train sur 2 le matin et 1 train sur 4 l’après-midi. Trafic assuré uniquement entre 5h30 et 19h30.1 train sur 3 le matin et 2 trains sur 3 l’après-midi. Trafic assuré uniquement entre 5h30 et 20h.2 trains sur 3.trafic normal.1 train sur 2. Trafic assuré uniquement entre 6h et 10h et entre 16h et 20h.Ligne 9 : trafic normal1 train sur 2 entre 5h30 et 10h et 1 train sur 3 entre 16h30 et 19h30.2 trains sur 3. Trafic assuré uniquement entre 5h30 et 22h. En raison des travaux, la ligne sera fermée entre Belleville et Mairie des Lilas toute la journée.1 train sur 3 entre 5h30-20h.1 train sur 3. Trafic assuré uniquement entre 6h et 20h.trafic normal. En raison des travaux liés au prolongement, la ligne sera fermée à 22h.En moyenne 1 train sur 2.Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture.En moyenne 1 train sur 2. Interconnexion maintenue à Gare du Nord.